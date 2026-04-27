Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ βρέθηκαν στο αίμα της Μυρτούς – «Χημική βόμβα για τον οργανισμό»

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της πριν από δύο περίπου εβδομάδες στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, στο αίμα της 19χρονης βρέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ. Οι συγκεκριμένες ουσίες φαίνεται να είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των γεγονότων.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, δημιουργώντας αυτό που περιγράφεται ως «χημική βόμβα» στον οργανισμό.

Τι έδειξε η αυτοψία στο δωμάτιο «10» – Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Αυτοψία στο δωμάτιο 10 όπου έχασε τις αισθήσεις της η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, πραγματοποίησε η ανακρίτρια Αργοστολίου το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04), παρουσία αστυνομικών και του δικηγόρου της οικογένειάς της.

Η αυτοψία διήρκησε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιο σημαντικό στοιχείο, καθώς ο 23χρονος κατηγορούμενος, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος, καθάρισε το δωμάτιο έπειτα από το περιστατικό.

Οι Αρχές προχώρησαν στην καταγραφή του χώρου, της εισόδου και της εξόδου, ακόμη και το πώς είναι τα διπλανά δωμάτια. Παράλληλα έχει διαταχθεί άρση τραπεζικών λογαριασμών, κινητών τηλεφώνων καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα τηλέφωνα, είναι ενδεχομένως αυτά που θα δώσουν μία σαφή εικόνα των κινήσεων των εμπλεκομένων, ειδικά του 23χρονου. Το ερώτημα γύρω από το πρόσωπό του, παραμένει ανοιχτό: Τι είπε ο ίδιος στην Μυρτώ και την έπεισε να μεταβούν στο δωμάτιο 10;

Σε επικοινωνία του Star με το περιβάλλον της 19χρονης, αναφέρθηκε πως ο 23χρονος ζήλευε την Μυρτώ και την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από καβγά που είχαν πριν από λίγες εβδομάδες.

«Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει ανθρώπινος νους»

«Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει νους ανθρώπου, δεν θα το πιστεύουν τα μάτια μας. Αυτή η ομάδα παρέσυρε το παιδί μου, παγίδευσαν το παιδί μου, που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, με τα κατάλληλα προσόντα για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είμαι κάνα παιδί εγώ, είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν φανταζόμουνα τέτοιο κύκλωμα στην Κεφαλονιά 150 μέτρα πιο κάτω από το σπίτι μου», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτούς, μιλώντας στο Mega.

Ο πατέρας της 19χρονης τονίζει ότι πλέον συνειδητοποίησε, με τον πιο επώδυνο τρόπο, ότι ο κίνδυνος είναι εδώ για όλους.

«Δεν φοβάμαι για τα παιδιά μας πια. Κινδυνεύουμε όλοι. Όλοι. Όταν έχουν τέτοια χαπάκια, που τα λένε χάπια βιασμού. Πίνεις καφέ στην πλατεία και σου βάζει ένας, ένα χάπι τέτοιο και είσαι για 24 ώρες ρομπότ, υποχείριο δικό τους, σε κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και σε μένα και σε σας και σε όλο τον κόσμο;».

«Δεν ξέρετε τι πόνο έχουμε μάνα και εγώ. Δεν ξέρετε, δεν περιγράφεται. Δεν θα ζήσουμε εμείς θα δείτε τη συνέχεια ποια είναι. Εξαντλούμε όλες μας τις δυνάμεις για να δικαιωθεί το παιδί μας. Μετά δεν χρειαζόμαστε εμείς. Τον σιχαίνομαι αυτόν τον κόσμο. Χωρίς την Μυρτώ τι να κάνουμε τη ζωή; Το σπίτι μας είναι ξένο τώρα. Μέχρι το σκυλάκι που είχε, είναι πάνω στο κρεβάτι και κλαίει. Θα πεθάνει πρώτα το σκυλάκι και μετά θα πεθάνουμε κι εμείς. Κι αν δεν πεθάνουμε, θα δώσουμε τέλος. Δεν θέλουμε αυτήν την ζωή», υπογραμμίζει ο πατέρας της 19χρονης.