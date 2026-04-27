Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του από τα τέλη του πρώτου σετ και μετά και συνεχίζει στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης, επικρατώντας στον 3ο γύρο του Ισπανού Ντάνιελ Μέριδα με 6-4, 6-2.

Στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ (Νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος λίγο νωρίτερα επιβλήθηκε του Ισπανού Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-3, 6-1.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές, με τις νίκες να είναι 3-2 υπέρ του Ρούουντ, όμως δεν έχουν παίξει αντίπαλοι εδώ και περίπου δύο χρόνια, από τον τελικό του τουρνουά της Βαρκελώνης το 2024, όταν ο Νορβηγός είχε επικρατήσει με 7-5, 6-3. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Νορβηγό 6-1, 6-4 στον τελικό του Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» τρία break points στα πρώτα δύο γκέιμ που σέρβιρε, αλλά στη συνέχεια βελτίωσε αισθητά την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς και, όταν του δόθηκε η ευκαιρία, έκανε το break στο 9ο γκέιμ και κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε με… κεκτημένη ταχύτητα, προηγήθηκε 4-0 στο δεύτερο σετ και, αφού έσωσε ακόμη ένα break point στο 6ο γκέιμ, τελείωσε με σχετική άνεση τον αγώνα.