Οδηγούσε με την όπισθεν σε τούνελ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου – Δείτε βίντεο

Μπορεί να ακούγεται σαν ταινία, αλλά δεν είναι. Ένας οδηγός καταγράφηκε να κινείται με την όπισθεν μέσα σε τούνελ στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (27/4) το πρωί, με τον οδηγό να βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και να οδηγεί με την όπισθεν, ενώ στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά και με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο οδηγός μπήκε κατά λάθος από έξοδο στο συγκεκριμένο ρεύμα και οδηγούσε για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στη σήραγγα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να βάλει όπισθεν και να πάει πάλι πίσω στην έξοδο από την οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

