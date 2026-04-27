Σοκ στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Σλούκας – Χάνει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια

Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν την έναρξη της σειράς των πλέι οφ της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και τίθεται νοκ άουτ.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ο Κώστας Σλούκας αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία.

Ο Έλληνας γκαρντ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο για εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν τραυματισμό στον μηνίσκο, κάτι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και χειρουργική επέμβαση.

Η απουσία του θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τους “πράσινους”, την ώρα που η ομάδα μπαίνει στη μάχη των πλέι οφ της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Σλούκας είχε καθοριστική παρουσία στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, με σταθερά υψηλές επιδόσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στην εκτέλεση, αποτελώντας βασικό πυλώνα στο παιχνίδι της ομάδας.