«Νήσος Σάμος»: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την ενεργοποίηση αυτομάτου συστήματος πυρόσβεσης – Δείτε νέα βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Νήσος Σάμος

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό σχετικά με το σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) ενεργοποιήθηκε εντός του επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου «Νήσος Σάμος» κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2026, όταν το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7, μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου σε κεφαλή οροφής (sprinkler).

Η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της επόμενης ημέρας, κατόπιν δημοσίευσης σχετικού βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησε έλεγχος από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το σύστημα πίεσης είχε επανέλθει κανονικά στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και δοκιμή λειτουργίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει ήδη προχωρήσει στη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να επιβληθούν, εφόσον απαιτείται, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις».

