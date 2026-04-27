Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε στο όχημά του πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με το αυτοκίνητό του, σε περιοχή του Αιγίου.

Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο, εντόπισαν στον χώρο αποσκευών και εντός του οχήματος συνολικά 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν 349 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και μία ηλεκτρονική συσκευή πομποδέκτη διοδίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Εκτιμάται πως το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε από την διακίνηση των ναρκωτικών κυμαίνεται από 484.260 ευρώ έως και 968.520 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών. Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.