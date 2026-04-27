Άγιος Παντελεήμονας: Ηχητικό ντοκουμέντο από τους βανδαλισμούς σε 30 αυτοκίνητα – Η στιγμή που ο 29χρονος τα έκανε «γυαλιά καρφιά»

Ηχητικό ντοκουμέντο από τους βανδαλισμούς που προκάλεσε ο 29χρονος Παλαιστίνιος, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/4) στον Άγιο Παντελεήμονα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε κατάσταση αμόκ, ο 29χρονος χρησιμοποίησε ένα ξύλινο ρόπαλο και έκανε γυαλιά καρφιά 30 αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Ενδεικτικό της έξαλλης κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο δράστης, είναι το γεγονός ότι χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, που ακινητοποίησαν τον δράστη και αρχικά τον μετέφεραν στον «Ερυθρό Σταυρό» για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας.

Μέχρι στιγμής το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο: