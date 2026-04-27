Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός έπειτα από καταγγελία για παρενόχληση κρατούμενης

Συνελήφθη ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε μία κρατούμενη κατά τη διάρκεια μεταγωγής στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, το επίμαχο συμβάν σημειώθηκε την ώρα μεταγωγής μιας 41χρονης από τις φυλακές των Ελαιώνων, ενώ για το συμβάν επιλήφθηκε το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σε βάρος του 54χρονου αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και για παράβαση καθήκοντος και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.