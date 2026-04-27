Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός έπειτα από καταγγελία για παρενόχληση κρατούμενης

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

δικαστήρια Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε μία κρατούμενη κατά τη διάρκεια μεταγωγής στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, το επίμαχο συμβάν σημειώθηκε την ώρα μεταγωγής μιας 41χρονης από τις φυλακές των Ελαιώνων, ενώ για το συμβάν επιλήφθηκε το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σε βάρος του 54χρονου αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και για παράβαση καθήκοντος και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Nτομάτες και αγγούρια: Σε καθοδική πορεία οι τιμές – Αναλυτικοί πίνακες

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
περισσότερα
14:54 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους...
14:48 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Άρχισε η δίκη του Γάλλου για την θανατηφόρα παράσυρση της 36χρονης – Τι κατέθεσε ψυχίατρος για τον δράστη

Με την κατάθεση ψυχιάτρου άρχισε σήμερα η δίκη του 35χρονου Γάλλου για την υπόθεση της θανατηφ...
14:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε στο όχημά του πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθ...
14:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αττική: Συνελήφθησαν 10 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις σε 21.076 ελέγχους

Στη σύλληψη 20 οδηγών, εκ των οποίων οι 10 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν οι αστυνομικοί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς