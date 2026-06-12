Θεσσαλονίκη: «Τέλη Ιουλίου στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά», ανακοίνωσε ο Χρίστος Δήμας

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανακοίνωσε ότι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να δοθεί σε εμπορική χρήση τέλη Ιουλίου, ενώ η βασική γραμμή θα λειτουργήσει στις 20 Ιουνίου. Παράλληλα, τόνισε την επιτάχυνση των εργασιών στους πέντε σταθμούς της Καλαμαριάς και ανέφερε ότι το έργο του Flyover έχει ολοκληρωθεί κατά 53% και στοχεύεται να παραδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

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Πρόκειται για ένα καίριας σημασίας έργο
«Τα περισσότερα συστήματα έχουνε πλήρως εγκατασταθεί», τόνισε ο Χρίστος Δήμας Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση τέλη Ιουλίου, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να τονίζει ότι «κατασκευαστικά το Μετρό είναι έτοιμο».
  • Η βασική γραμμή του Μετρό θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 20 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί.
  • Το Flyover βρίσκεται στο 53% του φυσικού αντικειμένου, με στόχο να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, αποτελώντας ένα «καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

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«Μέσα στο καλοκαίρι και «καλώς εχόντων των πραγμάτων», τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

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Μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της  Εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» και στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας για την παρακολούθηση της πορεία των εργασιών, επισήμανε ότι «κατασκευαστικά το Μετρό είναι έτοιμο είναι μόνο μικροεργασίες που απομένουνε», ενώ «και τα περισσότερα συστήματα έχουνε πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά, αλλά πρέπει να είναι στο 100%.».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τον ρυθμό των εργασιών και στους πέντε σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημαίνοντας ότι «τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους πέντε σταθμούς»

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Πρόσθεσε, δε, «ότι συνεχίζονται «με πολύ καλό ρυθμό» τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό Μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση». Ο κ. Δήμας είπε «ότι η βασική γραμμή του Μετρό θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 20 Ιουνίου», όπως έχει ανακοινωθεί.

Για το Flyover, υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι, να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

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Πρόκειται, υπογράμμισε, για ένα «καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο».

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