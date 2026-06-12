Θεσσαλονίκη: «Τέλη Ιουλίου στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά», ανακοίνωσε ο Χρίστος Δήμας

«Μέσα στο καλοκαίρι και «καλώς εχόντων των πραγμάτων», τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» και στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας για την παρακολούθηση της πορεία των εργασιών, επισήμανε ότι «κατασκευαστικά το Μετρό είναι έτοιμο είναι μόνο μικροεργασίες που απομένουνε», ενώ «και τα περισσότερα συστήματα έχουνε πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά, αλλά πρέπει να είναι στο 100%.».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τον ρυθμό των εργασιών και στους πέντε σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημαίνοντας ότι «τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους πέντε σταθμούς»

Πρόσθεσε, δε, «ότι συνεχίζονται «με πολύ καλό ρυθμό» τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό Μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση». Ο κ. Δήμας είπε «ότι η βασική γραμμή του Μετρό θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 20 Ιουνίου», όπως έχει ανακοινωθεί.

Για το Flyover, υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι, να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Πρόκειται, υπογράμμισε, για ένα «καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο».