Ηράκλειο: Άρχισε η δίκη του Γάλλου για την θανατηφόρα παράσυρση της 36χρονης – Τι κατέθεσε ψυχίατρος για τον δράστη

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

παράσυρση 36χρονης Ηράκλειο
cretalive.gr

Με την κατάθεση ψυχιάτρου άρχισε σήμερα η δίκη του 35χρονου Γάλλου για την υπόθεση της θανατηφόρας παράσυρσης της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη, στις 18 Δεκεμβρίου του 2024, στην περιοχή της Ανώπολης Χερσονήσου.

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη όταν η 36χρονη επέστρεφε στο σπίτι της από το νοσοκομείο, όπου είχε υποβληθεί σε άλλη μία αιμοκάθαρση. Ο κατηγορούμενος, που δεν γνώριζε την άτυχη γυναίκα, γκάζωσε το αυτοκίνητό του και την παρέσυρε, έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το σώμα της στον αέρα και για αρκετά μέτρα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, είχε ισχυριστεί ότι κάποιοι τον καταδίωκαν από το Ρέθυμνο απ’ όπου είχε φύγει με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου και έβαλε στο στόχαστρό του την άτυχη γυναίκα επειδή θεώρησε ότι ήταν ένας από τους «εχθρούς» του.

Τι κατέθεσε ψυχίατρος στο δικαστήριο

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ξεκίνησε με την προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα εάν ο 35χρονος σήμερα Γάλλος είχε επίγνωση των πράξεων του, τη στιγμή που αφαιρούσε τη ζωή της 36χρονης γυναίκας.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο ψυχίατρος Μανώλης Πασπαράκης ο οποίος εξέτασε τον κατηγορούμενο μετά την τραγωδία. Ο γιατρός κατέθεσε στο δικαστήριο ως πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος και υποστήριξε ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε ο δράστης ήταν πολύ ισχυρά γι’ αυτό και δεν «μπορούσε» να πράξει διαφορετικά.

Εξέφρασε την άποψη ότι εάν ο 35χρονος λάμβανε ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή δεν θα προέβαινε στη δολοφονία της 36χρονης.

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια που άρχισε να εκδηλώνεται στην εφηβική του ηλικία, ενώ χαρακτήρισε βιαστική την εκτίμηση της κατάστασής του, σε προγενέστερο χρόνο, από συναδέλφους του στο ΠΑΓΝΗ που αποφάνθηκαν ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας και έκριναν ότι δεν χρήζει νοσηλείας.

Η δίκη είχε διακοπεί τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά την κλήρωση των ενόρκων λόγω απουσίας του συνηγόρου πολιτικής αγωγής μέσα σε φορτισμένο κλίμα, καθώς οι συγγενείς της 36χρονης Ράνιας αποδοκίμασαν τον κατηγορούμενο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Nτομάτες και αγγούρια: Σε καθοδική πορεία οι τιμές – Αναλυτικοί πίνακες

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
περισσότερα
14:54 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους...
14:43 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός έπειτα από καταγγελία για παρενόχληση κρατούμενης

Συνελήφθη ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε μία κρατούμε...
14:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε στο όχημά του πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθ...
14:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αττική: Συνελήφθησαν 10 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις σε 21.076 ελέγχους

Στη σύλληψη 20 οδηγών, εκ των οποίων οι 10 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν οι αστυνομικοί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς