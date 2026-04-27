Ηράκλειο: Άρχισε η δίκη του Γάλλου για την θανατηφόρα παράσυρση της 36χρονης – Τι κατέθεσε ψυχίατρος για τον δράστη

Με την κατάθεση ψυχιάτρου άρχισε σήμερα η δίκη του 35χρονου Γάλλου για την υπόθεση της θανατηφόρας παράσυρσης της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη, στις 18 Δεκεμβρίου του 2024, στην περιοχή της Ανώπολης Χερσονήσου.

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη όταν η 36χρονη επέστρεφε στο σπίτι της από το νοσοκομείο, όπου είχε υποβληθεί σε άλλη μία αιμοκάθαρση. Ο κατηγορούμενος, που δεν γνώριζε την άτυχη γυναίκα, γκάζωσε το αυτοκίνητό του και την παρέσυρε, έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το σώμα της στον αέρα και για αρκετά μέτρα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, είχε ισχυριστεί ότι κάποιοι τον καταδίωκαν από το Ρέθυμνο απ’ όπου είχε φύγει με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου και έβαλε στο στόχαστρό του την άτυχη γυναίκα επειδή θεώρησε ότι ήταν ένας από τους «εχθρούς» του.

Τι κατέθεσε ψυχίατρος στο δικαστήριο

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ξεκίνησε με την προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα εάν ο 35χρονος σήμερα Γάλλος είχε επίγνωση των πράξεων του, τη στιγμή που αφαιρούσε τη ζωή της 36χρονης γυναίκας.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο ψυχίατρος Μανώλης Πασπαράκης ο οποίος εξέτασε τον κατηγορούμενο μετά την τραγωδία. Ο γιατρός κατέθεσε στο δικαστήριο ως πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος και υποστήριξε ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε ο δράστης ήταν πολύ ισχυρά γι’ αυτό και δεν «μπορούσε» να πράξει διαφορετικά.

Εξέφρασε την άποψη ότι εάν ο 35χρονος λάμβανε ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή δεν θα προέβαινε στη δολοφονία της 36χρονης.

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια που άρχισε να εκδηλώνεται στην εφηβική του ηλικία, ενώ χαρακτήρισε βιαστική την εκτίμηση της κατάστασής του, σε προγενέστερο χρόνο, από συναδέλφους του στο ΠΑΓΝΗ που αποφάνθηκαν ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας και έκριναν ότι δεν χρήζει νοσηλείας.

Η δίκη είχε διακοπεί τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά την κλήρωση των ενόρκων λόγω απουσίας του συνηγόρου πολιτικής αγωγής μέσα σε φορτισμένο κλίμα, καθώς οι συγγενείς της 36χρονης Ράνιας αποδοκίμασαν τον κατηγορούμενο.