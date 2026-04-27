Μπακογιάννη: Εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης ο Σκέρτσος, το άρθρο του παρεξηγήθηκε τρομερά – Δεν το διάβασε καλά ο Βορίδης

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει πρόβλημα με τους βουλευτές της ΝΔ και τους εξωκοινοβουλευτικούς απάντησε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη.

Όπως είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά», «νομίζω ότι όλο αυτό οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ο Άκης Σκέρτσος έχει προσφέρει 7 χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ένας εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε όλοι όταν έχουμε ερωτήσεις και θέλουμε στοιχεία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπως όλοι οι υπόλοιποι από εμάς δικαιούται να έχει την γνώμη του. Νομίζω ότι το άρθρο το οποίο έγραψε παρεξηγήθηκε τρομερά. Δεν στρέφεται καθόλου εναντίον των βουλευτών ίσα-ίσα λέει ότι τους τιμάει απλώς διαμορφώθηκε μια αίσθηση ότι ο Σκέρτσος στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών κλπ , δεν είναι αλήθεια αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι εμείς οι βουλευτές είμαστε διαμεσολαβητές».

Σχετικά με τον Μάκη Βορίδη η Ντόρα Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ πάντοτε με αυτά που λέει ο κ. Βορίδης. Νομίζω ότι δεν τον διάβασε καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι στην τσίτα, όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα γιατί δεχόμαστε μια επίθεση γενική η οποία λέει ότι οι βουλευτές είσαστε άθλιοι, είσαστε ρουσφετολόγοι, κάνετε μόνο ρουσφέτια. Δεχόμαστε μια ψυχολογική πίεση διότι αν εμένα μου έρθει η αγρότισσα, που πήγε στην Κοβέσι, τι θα κάνω, δεν θα πάρω ένα τηλέφωνο να το ψάξω «ρε παιδιά αδικήθηκε;»… Αυτή η απλή ερώτηση δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί».

Για τη Λάουρα Κοβέσι

Η Ντόρα Μπακογιάννη ρωτήθηκε και για τη στάση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι και απάντησε τα εξής:

«Η κα Κοβέσι έχει την απόλυτη στήριξή μας διότι είναι η Ευρωπαία εισαγγελέας, εγώ την ψήφισα την ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί πρέπει να ελέγχεται σε όλη την Ευρώπη η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όσο λοιπόν η κα Κοβέσι κάνει την δουλειά της σε καθαρά νομικό επίπεδο έχει την απόλυτη στήριξη μας, υπάρχουν όμως ερωτηματικά και να σας θέσω ένα ερωτηματικό το οποίο δέχτηκα από συνάδελφο βουλευτή. «Έρχεται η Κοβέσι και μας λέει για μια καημένη γριά αγρότισσα η οποία την βρήκε και της είπε ότι θέλω να βρω την Κοβέσι διότι έχω αδικηθεί και τα λοιπά», αυτό που δεν μας είπε η κα Κοβέσι είναι ποια ήταν η αντίδρασή της. Δύο πιθανές αντιδράσεις είχε: η μια να ελέγξει νομικά το θέμα και να δει αν πραγματικά υπάρχει κομπίνα στο θέμα της συγκεκριμένης αγρότισσας και από εκεί και πέρα να απαντήσει αν σωστά ή λάθος η αγρότισσα δεν πήρε τα λεφτά. Το ερώτημα είναι τι διαφέρει αυτό από τον βουλευτή ο οποίος έχει έναν και που λέει «αδικούμε διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει κομπίνα και παρακαλώ ελέγξτε αν έγινε ή δεν έγινε». Εκεί λοιπόν μπαίνουμε στις πολιτικές τοποθετήσεις. Οι πολιτικές τοποθετήσεις της κα Κοβέσι καλύτερα να της έλλειπαν».