Δουδωνής στον Realfm 97,8 για δημοσκοπήσεις: Αν αυτή η τάση συνεχιστεί θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές – Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας, τη στάση της χώρας μας στην κρίση της Μέσης Ανατολής, αλλά και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με την συμφωνία υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία και αν πιστεύει πως μπορεί μέσα από ανάλογες διαδικασίες να αποκτήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, σχολίασε: «Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και αυτό για το οποίο πρέπει να δουλεύουμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια σταθερή συμμαχία, η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο και συνεχίζει να λειτουργεί. Από κει και πέρα, νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, σε ένα πρώτο σημείο, είναι σημαντικό να μην τροφοδοτούν με μια συζήτηση, η οποία υπηρετεί επιμέρους εθνικούς στόχους άλλων χωρών, αλλά να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε θέματα αρχής, όπως είναι θέματα περιφρούρησης της κυριαρχίας των κρατών μελών και της Ένωσης απέναντι σε επιθετικές διαθέσεις».

«Άρα λοιπόν αυτό απαιτεί μια μεγαλύτερη ωριμότητα της Ευρώπης και αυτή η ωριμότητα, όπως μας έχει δείξει η ιστορία, καμιά φορά έρχεται μετά από μια κρίση. Είναι σημαντικό αυτή τη φορά να λειτουργήσουμε εγκαίρως και η Ελλάδα νομίζω ότι είναι η άμεσα ωφελούμενη από μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας -πέρα και από την Ευρώπη εν τέλει- γιατί εκεί κρίνεται και η έννοια της ισχύος με βάση το δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει βαθύτερα η Ευρώπη… Θεωρώ ότι και η Γαλλία είναι μια από τις χώρες οι οποίες θα ωφεληθούν από μια τέτοια ενέργεια αλλά εν τέλει αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει νικητές και ηττημένους, είναι ένα παιχνίδι συντονισμού που στον συντονισμό ξέρουμε ότι κερδίζουν όλοι» συμπλήρωσε.

Τι είπε για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός και γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και όχι τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο πολιτικό φορέα του, απάντησε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και έχει αποδοκιμαστεί και στις δύο θέσεις, με τη μεγαλύτερη ήττα την οποία έχουμε δει, με την χειρότερη επίδοση Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

«Εγώ γενικά δεν πιστεύω ότι θα πάνε καλά αυτά τα καινούργια κόμματα, για διαφορετικούς λόγους το καθένα» είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολιάζοντας τόσο το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και τον πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. «Το ένα έχει να κάνει με την τοποθέτηση της επικεφαλής του κόμματος, της κ. Καρυστιανού, στην σκληρή δεξιά που δημιουργεί κι έναν ευρύτερο ανταγωνισμό, καθώς εκεί υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί παίκτες και λειτουργεί και αυτο-υπονομευτικά κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με ένα κίνημα, το οποίο υποστήριξε τα δίκαια αιτήματα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ένα κίνημα το οποίο άγγιζε τις καρδιές όλων των Ελλήνων πέρα από κόμματα και δεν έχει να κάνει με μια σκληρή δεξιά τοποθέτηση. Άρα αυτό λειτουργεί ως επίπεδο στοχοθεσίας και ιδεολογικής τοποθέτησης αυτο-υπονομευτικά και εξίσου αυτο-υπονομευτικά λειτουργεί ο τρόπος με τον οποίο κινείται και θέλει να επανέλθει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Ως πρώην πρωθυπουργός κρίνεται και για την πορεία του ως πρώην πρωθυπουργός και για την πορεία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Αναφερόμενος στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στο «Ενώπιος Ενωπίω», σχολίασε: «Είπε λίγο-πολύ ότι θα έκλεινε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα και μετά είπε στους Δελφούς ότι θα φέρει την κανονικότητα και το ερώτημα είναι πώς με τέτοιες δηλώσεις έρχεται η κανονικότητα και πώς αυτό υπηρετεί έναν στόχο, ο οποίος είναι να επανέλθει, όπως ανεστήθη ο Χριστός, εν ετέρα μορφή. Μάλλον εν χειροτέρα μορφή προσπαθεί να επανέλθει. Άρα δεν νομίζω ότι θα πάει και αυτό το εγχείρημα καλά. Έχω πει ότι αν ήμουν φίλος του, θα τον συμβούλευα να μην το κάνει. Εμάς, ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία».

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς σε αυτό το σημείο εάν αυτός ο στόχος είναι εφικτός, καθώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, απάντησε: «Εγώ βλέπω την πορεία και την δυναμική των μετρήσεων, γιατί αν κάτι μας έχουν δείξει οι μετρήσεις είναι ότι οι αυξομειώσεις που αποτυπώνουν, ως τάσεις, δεν φαίνονται ψευδείς. Τα ποσοστά, οι αποστάσεις και όλα αυτά, πολλές φορές έχουν διαψευστεί. Αλλά η τάση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια απευθείας ροή ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είναι καθόλου αμελητέα. Μπορεί να είναι περί τις 2 μονάδες μέσα σε 20 μέρες. Και αυτή η τάση στην ουσία συνιστά και μια διπλή ψήφο. Δηλαδή μια ψήφο η οποία φεύγει από το βασικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και πάει στο βασικό της αντίπαλο που είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Αν αυτή η τάση συνεχιστεί θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές. Για να συνεχιστεί χρειάζεται σκληρή δουλειά, σκληρή αντιπολίτευση γιατί ο κόσμος αυτό απαιτεί, με όλα αυτά τα οποία βλέπει να συμβαίνουν σε επίπεδο κυβέρνησης και όλων των αβελτηριών τις οποίες παρουσιάζει και της διαφθοράς και όλο αυτό περί διαχρονικών παθογενειών, που είναι μια ομολογία σκόπιμης αποτυχίας, αν θέλετε. Άρα αν συνεχίζουμε αυτή τη σκληρή δουλειά, εγώ βλέπω αυτή την τάση να συνεχίζεται και να εντείνεται και αυτό μπορεί να μας κάνει νικηφόρους» πρόσθεσε.

Σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δουδωνής είπε: «Εμείς στο 2022-2023 που το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά καταγραφόταν πάρα πολύ χαμηλά, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για να δείξουμε ότι φιλοδοξούμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας έδιναν τότε οι δημοσκοπήσεις. Αυτό μας οδήγησε σε μια πορεία η οποία θεωρώ ότι είναι μια πορεία που μας έβγαλε από τον κύκλο της απλής επιβίωσης και αντιθέτως οδήγησε τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην κατάρρευση και όχι εμάς. Πάνω σε αυτή τη λογική, ότι είμαστε ένα προγραμματικό κόμμα, που τώρα και δικαίως και θεσμικά οφείλουμε να είμαστε, έχουμε χτίσει και το πρόγραμμά μας, που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο και φυσικά θα επικαιροποιηθεί στον δρόμο προς τις εκλογές.

Αυτό απέδωσε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό 25% θετικών απόψεων. Γιατί είχε κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι από τα πιο φειδωλά προγράμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν το συγκρίνω με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα το 2014, θα το συγκρίνω με όσα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης το 2018 πριν από τις εκλογές του 2019.

Και αυτό το κάναμε, γιατί θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση στον κόσμο, που πρέπει να είναι και πραγματικότητα, ότι μόλις καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε σταθερότητα, αλλά σταθερότητα δεν σημαίνει ανισότητες, διαφθορά, ασυδοσία. Δεν σημαίνει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε».

Με αφορμή την αναφορά του στη διαφθορά, σχολίασε και το βεβαρυμμένο «ποινικό» πολιτικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας: «Για αυτό λοιπόν, επειδή ο κόσμος είναι διπλά απαιτητικός εξαιτίας αυτού του λόγου και χωρίς να θεωρώ ότι η ευθύνη συνδέεται με ιδεολογίες ή με κόμματα, συνδέεται με συγκεκριμένους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων – σαν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την περίφημη Γαλάζια Συμμορία που λειτουργεί εντός της ΝΔ… – πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ενώ όλα τα κόμματα διαχρονικά παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έκανε τη διαύγεια για να μπορούμε να ξετρυπώνουμε όλες τις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων διαφθοράς μέσα από το διαδίκτυο, κάναμε το ΑΣΕΠ, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις εν πάση περιπτώσει. Άρα φαινόμενα τέτοια έχουν όλα τα κόμματα. Παρεμβάσεις όμως εναντίον της διαφθοράς, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει να παρουσιάσει κυβερνητικά. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να παρουσιάζουμε ένα άλλο ηθικό παράδειγμα.

Αν κάτι θέλει ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος να πει όλοι οι ίδιοι είναι, να απογοητευτεί και να μην ψηφίσει. Ο στόχος μας είναι άλλος. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει και να ψηφίσει ένα κόμμα που παρουσιάζει μία πραγματική εναλλακτική με ένα άλλο ήθος στην πολιτική».

Τι είπε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Όσον αφορά τη μέχρι τώρα στάση της Ελλάδας και τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτή την ευρύτερη κρίση που υπάρχει με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε: «Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική συμμαχία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προσωπικά. Και θα έλεγα ότι αυτή η κρίση την οποία βιώνουμε στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν, δεν έχει κάποια ορατή όδευση εξόδου.

Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ότι αυτό θα καταλήξει κάπου -με όλη την αιματοχυσία, με όλες τις απώλειες- το οποίο θα είναι κάτι καλύτερο από ό,τι πριν ξεκινήσει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να ταυτιζόμαστε με προσωπικές διεθνοπολιτικές στρατηγικές ηγετών, διατηρώντας όμως παράλληλα τις σταθερές μας συμμαχίες. Και αυτό το λέω γιατί προφανώς δεν θα είναι για πάντα όλοι αυτοί επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατών τους.

Τα κράτη υπάρχουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ πρόθυμοι να έχουμε περισσότερο διαπροσωπικές παρά διακρατικές συμμαχίες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία αρκετά χρόνια».

Σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δείξει και η προηγούμενη κρίση που ξεκίνησε από το 2008 είναι ότι χώρες οι οποίες δεν έχουν θωρακιστεί εν τοις πράγμασι ή παρουσιάζουν παθογένειες στις οικονομίες τους, επηρεάζονται δυσμενέστερα, έως και πολύ δυσμενέστερα στην περίπτωση της Ελλάδος, σε σχέση με άλλες χώρες. Εδώ πέρα αν έχουμε πράγματι μια κρίση, η οποία εν πρώτοις είναι κρίση κόστους ζωής και είναι μια κρίση που πέφτει πάνω σε μια προηγούμενη κρίση που υπάρχει εδώ και έξι χρόνια, σε μια οικονομία στην οποία λειτουργούν ολιγοπώλια κατά την Τράπεζα της Ελλάδος σε βασικούς τομείς της οικονομίας, αυτό σημαίνει ότι θα την επηρεάσει τη χώρα αυτή, δηλαδή τη δική μας χώρα, πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες και επιπλέον όταν έχουμε μια ήδη παρούσα κρίση διαθέσιμου εισοδήματος, αυτή η κρίση θα γιγαντωθεί».

«Άρα λοιπόν παρεμβάσεις σαν αυτές που είδαμε την μέρα και την ώρα της άρσης των ασυλιών των βουλευτών στις Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θεωρώ και προσβλητικό απέναντι στους πολίτες να ανακοινώνονται και να εξειδικεύονται τα μέτρα διαρκούσης της συνεδρίασης, είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν ουσιαστικά» πρόσθεσε ο κ. Δουδωνής, κάνοντας λόγο για αντιπερισπασμό δια μέτρων και αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, για τους πλέον αδύναμους, το νέο ΕΚΑΣ και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο.

Τι είπε για την υπόθεση των υποκλοπών

Τέλος, αναφορικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι η κοινωνία προσλαμβάνει με έναν αρνητικό τρόπο την αξιοπιστία και το κύρος Δικαιοσύνης. Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Ένα δικαστήριο δίκαζε για τέσσερις μήνες, προέκυψαν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία και ο Άρειος Πάγος στο άψε-σβήσε νομίζει ότι μπορεί να κουκουλώσει και να μπαζώσει μια υπόθεση»

«Εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να κρίνει μια υπόθεση στην οποία στην ουσία έλαβε μέρος και αυτός. Αυτό από μόνο του είναι εξόχως προβληματικό. Υπάρχει μία κρίση στο επίπεδο της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και είναι και μία από τις προτάσεις μας να μην είναι άνθρωποι εξαρτώμενοι από την κρίση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και εδώ επιπλέον και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση», συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.