Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 26 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μεταξύ τους παιδιά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικές αρχές στις 27 Απριλίου.

Η ρωσική πλευρά εξαπέλυσε συνολικά 94 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει ότι τα 74 εξ αυτών καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 20 πλήγματα σε 15 διαφορετικές τοποθεσίες, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ντονέτσκ: Νεκροί και ζημιές σε κατοικίες

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε στην πόλη Κραματόρσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στα χωριά Κοπάνι και Ντρούζκιβκα. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές σε πολλές περιοχές της περιφέρειας.

Οδησσός: Τραυματίες, μεταξύ τους παιδιά

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές σε αρκετές συνοικίες, μεταξύ των οποίων δύο πολυκατοικίες, ένα ξενοδοχείο, αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Σούμι: Νεκροί και τραυματίες σε δύο κοινότητες

Στην περιφέρεια Σούμι, μία γυναίκα σκοτώθηκε στην κοινότητα Σοστκίνσκα και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Παράλληλα, δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 53 ετών, σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπιλοπίλσκα από επίθεση που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου.

Ζαπορίζια: Ένας νεκρός και εκατοντάδες επιθέσεις

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας 59χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση στην ομώνυμη περιοχή, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν συνολικά 629 επιθέσεις σε 45 οικισμούς της περιφέρειας.

Χερσώνα: Τραυματίες και ζημιές σε κτίρια

Στην περιφέρεια Χερσώνα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες, τρία σπίτια και μία εκκλησία, μεταξύ άλλων κτιρίων.

Τσερνίχιβ: Επίθεση με 18 drones

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιοχή Κοριουκίβκα με 18 drones, τραυματίζοντας δύο άνδρες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Ένας 42χρονος υπέστη εγκαύματα, ενώ ένας 81χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από θραύσματα. Ζημιές σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις, κατοικίες και ένα κατάστημα.

Μικολάιβ: Τραυματισμός 70χρονου

Στην περιφέρεια Μικολάιβ, ένας 70χρονος άνδρας τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση στο χωριό Λουπάρεβε, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Κιμ.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι επιθέσεις συνεχίζουν να στοχεύουν τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές, προκαλώντας απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα.

Δηλώσεις Ζελένσκι: Μαζικές επιθέσεις και ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτηση του στο X, ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.900 επιθετικά drones, σχεδόν 1.400 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και περίπου 60 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά της Ουκρανίας.

Όπως τόνισε, η ένταση των επιθέσεων υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ενίσχυσης της άμυνας της χώρας μέσω διεθνών συνεργασιών, κάνοντας ειδική αναφορά στις νέες συνεισφορές των εταίρων στην πρωτοβουλία PURL, καθώς και στην έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε στην Κύπρο, ευχαριστώντας τους διεθνείς εταίρους για τη συμβολή τους.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα καταγράφει ήδη υψηλό ποσοστό επιτυχίας, καθώς αναχαιτίζει πάνω από το 90% των drones, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης, ιδιαίτερα απέναντι σε βαλλιστικές απειλές.

«Κάθε επιπλέον παράδοση πυραύλων αεράμυνας σημαίνει σωσμένες ζωές και καλύτερη προστασία για τις πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.