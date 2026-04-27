Φθιώτιδα: Στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε ζευγάρι που τσακώθηκε στην εθνική οδό

Στο Αστυνομικό Μέγαρο κατέληξε ένα ζευγάρι που είχε άγριο τσακωμό το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στην άκρη του δρόμου, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στη Φθιώτιδα.

Οι διερχόμενοι οδηγοί έγιναν μάρτυρες του απρόσμενου επεισοδίου, που έγινε στον χώρο ευθύνης της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Το ζευγάρι συνέχισε κανονικά την πορεία του με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς τη Φθιωτική πρωτεύουσα, αλλά οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στα διόδια της Αγίας Τριάδας και οδήγησαν τους εμπλεκόμενους στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η 20χρονη γυναίκα παραδέχτηκε ότι είχε άσχημο καβγά με τον 21χρονο σύζυγό της. Αιτία η επιμονή της να επιστρέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να βρίσκεται με το παιδί της, το οποίο και είχαν μεταφέρει στην πρωτεύουσα για εξετάσεις. Το παιδί, θα έμενε σε συγγενικά πρόσωπα στην Αθήνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κι εκείνοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους στον Βόλο. Όταν η 20χρονη άλλαξε γνώμη ξεκίνησε και ο καβγάς με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Η νεαρή μητέρα δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στον καβγά και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει με τον άνδρα της στο σπίτι τους (ο οποίος με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος), ενώ δεν θέλησε να κάνει χρήση και του panic button που της πρότειναν.