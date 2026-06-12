Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή – Συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας έβαλε στο χέρι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας πρώην ποδοσφαιριστής, εν ενεργεία αστυνομικοί και συγγενικά τους πρόσωπα.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης (10 Ιουνίου 2026) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 28χρονος αστυνομικός.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, στα οποία έχει ασκηθεί δίωξη για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ των κατηγορουμένων που δεν έχουν συλληφθεί περιλαμβάνεται και ένας Ειδικός Φρουρός.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από συγκεκριμένη καταγγελία. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, κατάφερε να χαρτογραφήσει πλήρως τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος και ο αρχηχός

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση διέθετε μόνιμη υποδομή και οργανωμένο σχέδιο, ενώ η παράνομη δραστηριότητά της είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026. Τα μέλη της επικεντρώνονταν στη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με κύριο «προϊόν» την κοκαΐνη με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με τις αρχές, αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής και συγκεκριμένα πρώην ποδοσφαιριστής.

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε. Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Ο ρόλος του αστυνομικού που συνελήφθη

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, λόγω των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε κοντινά του πρόσωπα.

Οι κωδικές φράσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Εμπλοκή και άλλες αξιόποινες πράξεις για τον αστυνομικό και τον ειδικό φρουρό

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε -4- ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Τι κατασχέθηκε

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5,8- γραμμάρια κοκαΐνης,

-6,1- γραμμάρια κάνναβης,

-6.230- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,

κινητά τηλέφωνα και

μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.