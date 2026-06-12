Βρυξέλλες: Τέλος τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027 – Τα χρησιμοποιούν και… έμποροι ναρκωτικών

Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν την οριστική απαγόρευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών από το 2027, επικαλούμενες σοβαρούς λόγους ασφαλείας και αύξηση των ατυχημάτων. Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις εταιρείες και συνδικάτα, ενώ παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

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Διεθνή Νέα

Βρυξέλλες πατίνια
Φωτογραφία: Lauren Walker / The Brussels Times
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριστικό τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια βάζουν οι Βρυξέλλες από το 2027. Τη σχετική απόφαση έλαβαν οι περιφερειακές αρχές της βελγικής πρωτεύουσας, με την καθολική απαγόρευση να υπαγορεύεται από σοβαρούς λόγους ασφαλείας.
  • Η περιφερειακή κυβέρνηση αιτιολογεί την απαγόρευση επικαλούμενη μια «ανησυχητική» αύξηση των ατυχημάτων. Επίσης, καταγγέλλει «τη χρήση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών για εγκληματικούς σκοπούς», ιδίως από εμπόρους ναρκωτικών.
  • Το 2025, 666 άτομα τραυματίστηκαν στις Βρυξέλλες σε ατυχήματα με ηλεκτροκίνητα πατίνια, αύξηση 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Bolt και η Dott κατήγγειλαν την απαγόρευση, ενώ το συνδικάτο ACV-CSC επέκρινε την «βάρβαρη» απόφαση που θέτει σε κίνδυνο 60 θέσεις εργασίας.

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Οριστικό τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια βάζουν οι Βρυξέλλες από το 2027. Τη σχετική απόφαση έλαβαν οι περιφερειακές αρχές της βελγικής πρωτεύουσας, με την καθολική απαγόρευση να υπαγορεύεται από σοβαρούς λόγους ασφαλείας.

«Πάρα πολλά ατυχήματα, πάρα πολλά προβλήματα… Οι Βρυξέλλες γυρίζουν σελίδα στα ενοικιαζόμενα ηλεκτρoκίνητα πατίνια», έγραψε χθες, Πέμπτη, στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Μπορίς Ντιγιέ.


Η περιφέρεια των Βρυξελλών επισημαίνει ότι παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και την Πράγα τα τελευταία χρόνια.


Στην πρωτεύουσα του Βελγίου, οι άδειες που χορηγήθηκαν στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης, στις εταιρίες Bolt και Dott, λήγουν στο τέλος του 2026, ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Η υπηρεσία ενοικιαζόμενων ποδηλάτων θα διατηρηθεί.

Αντιδράσεις

Η Bolt και η Dott κατήγγειλαν την απαγόρευση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών το 2027.

Το συνδικάτο ACV-CSC επέκρινε επίσης την «βάρβαρη» απόφαση της περιφέρειας, η οποία, όπως είπε, «θέτει σε κίνδυνο 60 θέσεις εργασίας στον πάροχο υπηρεσιών κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων πατινιών, την Dott».

«Η πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά είναι χαμηλής ειδίκευσης, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους ιδιαίτερα δύσκολη», πρόσθεσε το συνδικάτο.

Οι λόγοι πίσω από το «μπλόκο»

Η περιφερειακή κυβέρνηση αιτιολογεί την απαγόρευση επικαλούμενη μια «ανησυχητική» αύξηση των ατυχημάτων.

Το 2025, 666 άτομα τραυματίστηκαν στις Βρυξέλλες σε ατυχήματα με ηλεκτροκίνητα πατίνια, αύξηση 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Η περιφερειακή κυβέρνηση επικρίνει επίσης «τα ηλεκτρικά πατίνια που δεν είναι σωστά σταθμευμένα και εμποδίζουν συχνά άλλους χρήστες του δρόμου».

Και καταγγέλλει «τη χρήση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών για εγκληματικούς σκοπούς», ιδίως από εμπόρους ναρκωτικών.

Το Παρίσι έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγόρευσε πλήρως αυτά τα ενοικιαζόμενα δίτροχα το 2023 έπειτα από ψηφοφορία που διοργάνωσε το δημοτικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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