Βρυξέλλες: Τέλος τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027 – Τα χρησιμοποιούν και… έμποροι ναρκωτικών

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Οριστικό τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια βάζουν οι Βρυξέλλες από το 2027. Τη σχετική απόφαση έλαβαν οι περιφερειακές αρχές της βελγικής πρωτεύουσας, με την καθολική απαγόρευση να υπαγορεύεται από σοβαρούς λόγους ασφαλείας.

«Πάρα πολλά ατυχήματα, πάρα πολλά προβλήματα… Οι Βρυξέλλες γυρίζουν σελίδα στα ενοικιαζόμενα ηλεκτρoκίνητα πατίνια», έγραψε χθες, Πέμπτη, στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Μπορίς Ντιγιέ.

🛴 FIN DES TROTTINETTES PARTAGÉES à #bruxelles

Bruxelles prend une décision claire pour l’avenir de sa mobilité. Une Région plus sûre et mieux organisée, moins de désordre, c’est un choix. Et nous l’assumons. @rbc_bhg — 🛴 EINDE VAN DE DEELSTEP in #Brussel

Brussel neemt een… pic.twitter.com/x10KMPRShK — Boris Dilliès (@BorisDillies) June 11, 2026



Η περιφέρεια των Βρυξελλών επισημαίνει ότι παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί στο Παρίσι, τη Μαδρίτη και την Πράγα τα τελευταία χρόνια.



Στην πρωτεύουσα του Βελγίου, οι άδειες που χορηγήθηκαν στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης, στις εταιρίες Bolt και Dott, λήγουν στο τέλος του 2026, ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Η υπηρεσία ενοικιαζόμενων ποδηλάτων θα διατηρηθεί.

Αντιδράσεις

Η Bolt και η Dott κατήγγειλαν την απαγόρευση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών το 2027.

Το συνδικάτο ACV-CSC επέκρινε επίσης την «βάρβαρη» απόφαση της περιφέρειας, η οποία, όπως είπε, «θέτει σε κίνδυνο 60 θέσεις εργασίας στον πάροχο υπηρεσιών κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων πατινιών, την Dott».

«Η πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά είναι χαμηλής ειδίκευσης, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους ιδιαίτερα δύσκολη», πρόσθεσε το συνδικάτο.

🇧🇪🛴 En 2025, le nombre d’accidents impliquant des trottinettes électriques avait bondi de 26% dans la capitale belge. L’interdiction concerne les offres en libre-service.https://t.co/BPhnfARDov — L’essentiel (@lessentiel) June 12, 2026

Οι λόγοι πίσω από το «μπλόκο»

Η περιφερειακή κυβέρνηση αιτιολογεί την απαγόρευση επικαλούμενη μια «ανησυχητική» αύξηση των ατυχημάτων.

Το 2025, 666 άτομα τραυματίστηκαν στις Βρυξέλλες σε ατυχήματα με ηλεκτροκίνητα πατίνια, αύξηση 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Η περιφερειακή κυβέρνηση επικρίνει επίσης «τα ηλεκτρικά πατίνια που δεν είναι σωστά σταθμευμένα και εμποδίζουν συχνά άλλους χρήστες του δρόμου».

Και καταγγέλλει «τη χρήση ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών για εγκληματικούς σκοπούς», ιδίως από εμπόρους ναρκωτικών.

Το Παρίσι έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγόρευσε πλήρως αυτά τα ενοικιαζόμενα δίτροχα το 2023 έπειτα από ψηφοφορία που διοργάνωσε το δημοτικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ