Σιγκαπούρη: Αντιμέτωπος με ποινή 2 ετών ένας 18χρονος που… έγλειψε καλαμάκια σε αυτόματο πωλητή χυμών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιέν, screenshot από το βίντεο που μοιράστηκε από το συμβάν, με επιγραφή "Η πόλη δεν είναι ασφαλής"
Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιέν, screenshot από το βίντεο που μοιράστηκε από το συμβάν, με επιγραφή "Η πόλη δεν είναι ασφαλής"

Ένας 18χρονος Γάλλος, ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιέν, κατηγορήθηκε στη Σιγκαπούρη για πρόκληση φθοράς και διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να γλείφει καλαμάκι από αυτόματο πωλητή iJooz και να το επιστρέφει στο μηχάνημα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 14:00, στο Goldhill Centre, στην περιοχή Thomson Road, αναφέρει το CNA.

Ανέβασε το βίντεο στα social media

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός όχι μόνο προέβη στην πράξη, αλλά τη βιντεοσκόπησε, την επεξεργάστηκε μέσω Snapchat και την ανάρτησε σε Instagram Story, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της δημόσιας ενόχλησης.

Αντικατάσταση 500 καλαμακιών

Η εταιρεία iJooz, που διαχειρίζεται τα αυτόματα μηχανήματα φρέσκου χυμού πορτοκαλιού, αναγκάστηκε να αντικαταστήσει και τα 500 καλαμάκια του συγκεκριμένου μηχανήματος για λόγους υγιεινής.

Η συνολική αξία των καλαμακιών εκτιμήθηκε σε 5 δολάρια Σιγκαπούρης.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία και ενίσχυσε τα πρωτόκολλα ελέγχου, επιθεώρησης και απολύμανσης των μηχανημάτων.

Ελεύθερος με εγγύηση – Αναμένεται η δίκη

Ο 18χρονος, που εκπροσωπείται από δύο δικηγόρους, δεν έχει ακόμη δηλώσει πώς σκοπεύει να απαντήσει στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, σπουδάζει μόνος του στη Σιγκαπούρη, ενώ αναμένεται η άφιξη ενός από τους γονείς του στη χώρα.

Εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού του ιδρύματος θα αναλάβει ρόλο εγγυητή.

Πιθανές ποινές

Στο μεταξύ, η σχολή του, ESSEC Business School, ανακοίνωσε ότι έχει γνώση του περιστατικού και διεξάγει εσωτερική έρευνα.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων Σιγκαπούρης, ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 22 Μαΐου.

Εάν καταδικαστεί για πρόκληση φθοράς, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών, χρηματικό πρόστιμο ή και τα δύο.

Για τη διατάραξη της δημόσιας τάξης, η ποινή μπορεί να φτάσει έως τρεις μήνες φυλάκισης ή πρόστιμο έως 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

