Ειρήνη Μουρτζούκου: Ολοκληρώθηκε η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Αρνήθηκε την εμπλοκή της, φέρεται να κατονόμασε άλλα πρόσωπα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Η 25χρονη παρέμεινε για σχεδόν πέντε ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας Αμαλιάδας και, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, ενώ κατονόμασε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για τον θάνατο του παιδιού.

Μάλιστα, από την πλευρά της κατατέθηκαν και στοιχεία, που, σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Μετά την απολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου πήρε τον δρόμο της επιστροφής στις φυλακές, όπου παραμένει κρατούμενη για τις δολοφονίες των δύο παιδιών της, του βρέφους φίλης της αλλά και της αδελφής της.

Υπενθυμίζεται ότι όταν οδηγήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στα δικαστήρια και ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν σκότωσε τον μικρό Παναγιώτη, η Ειρήνη Μουρτζούκου περιορίστηκε να απαντήσει: «Όχι».

 

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για καύσιμα: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
περισσότερα
16:00 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος έπειτα από πτώση σε οικοδομή

Τραγωδία σε οικοδομή κοντά στο Αγρίνιο με έναν 67χρονο άνδρα να χάνει την ζωή του έπειτα από π...
15:52 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Φθιώτιδα: Στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε ζευγάρι που τσακώθηκε στην εθνική οδό

Στο Αστυνομικό Μέγαρο κατέληξε ένα ζευγάρι που είχε άγριο τσακωμό το απόγευμα της Κυριακής (26...
15:30 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Παντελεήμονας: Ηχητικό ντοκουμέντο από τους βανδαλισμούς σε 30 αυτοκίνητα – Η στιγμή που ο 29χρονος τα έκανε «γυαλιά καρφιά»

Ηχητικό ντοκουμέντο από τους βανδαλισμούς που προκάλεσε ο 29χρονος Παλαιστίνιος, τα ξημερώματα...
14:54 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς