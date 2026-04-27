Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας βρέθηκε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας (27/04) η Ειρήνη Μουρτζούκου, για να απολογηθεί σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν σκότωσε τον μικρό Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για τις δολοφονίες τριών παιδιών, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία της κατηγορουμένης, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την πορεία της υπόθεσης.

Πηγή: patrisnews

