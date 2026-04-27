Χαϊδάρι: Ευχάριστα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – «Έχει διαφύγει τον κίνδυνο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Χαϊδάρι

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης μαθήτριας, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλη Γιαννάκο έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μια μαρτυρία, η μαθήτρια λίγο πριν από την πτώση, φέρεται να προειδοποιούσε ότι θα πέσει στο κενό, αλλά δεν την πίστεψε κανείς.

«Πρόκειται για ιατρικό θαύμα, ιατρικό επίτευγμα. Είμαστε υπερήφανοι με τη θεραπευτική της ομάδα γιατί κατάφερε το ακατόρθωτο. Βέβαια παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στη ΜΕΘ. Θα γίνουν νέες εξετάσεις αύριο για να δούμε την αντίδραση του εγκεφάλου. Βήμα, βήμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Γιαννάκος.

