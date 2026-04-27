Ανδρουλάκης για απόφαση του Αρείου Πάγου: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

Enikos Newsroom

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση σήμερα με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες. Ανοίγοντας την συζήτηση, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά. Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών,  ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το απόγευμα στις 17:00 σχετικά με την υπόθεση.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «τα αιτήματά σας είναι δίκαια, γιατί δεν έχετε πλήρη απασχόληση, αλλά μισθούς πείνας και εργασιακή ανασφάλεια».

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας. Σε μια εποχή που κάποιοι κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για ανάπτυξη, κάποιοι συνάνθρωποί μας να ζουν με τρίωρη και τετράωρη εργασία και μισθούς πείνας. Ειδικά εσείς που καθημερινά αγωνίζεστε για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών μας».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ παρέστησαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο. Ιωάννης Τσίμαρης  και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας.

Καμπανάκι ΙΣΑ για καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα «Δοξιάδη»

ΠΟΕΔΗΝ: Διέφυγε τον κίνδυνο η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

Τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Σπίτι μου ΙΙ: Πότε κλείνει το πρόγραμμα – Τι ισχύει για τις αιτήσεις

Δύο ζώδια δυσκολεύονται στην αρχή της ζωής τους, αλλά όλα βρίσκουν τον δρόμο τους με το πέρασμα των χρόνων – «Η αφθονία θέλ...

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη
περισσότερα
17:48 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε Τρίπολη και Ναύπλιο την Τρίτη ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, στην Τρίπολη, όπου στι...
15:46 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Πλεύρης στον Realfm 97,8 για Λατινοπούλου: Όταν χάνουν ένα κομμάτι του αφηγήματός τους, δεν ξέρω αν γαβγίζουν ή νιαουρίζουν, αλλά σίγουρα αγχώνονται

Για το μεταναστευτικό, τις αιχμές που άφησε για το πρόσωπό του η Αφροδίτη Λατινοπούλου και την...
15:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Μπακογιάννη: Εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης ο Σκέρτσος, το άρθρο του παρεξηγήθηκε τρομερά – Δεν το διάβασε καλά ο Βορίδης

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει πρόβλημα με τους βουλευτές της ΝΔ και τους εξωκοινοβουλευ...
14:36 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Δουδωνής στον Realfm 97,8 για δημοσκοπήσεις: Αν αυτή η τάση συνεχιστεί θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές – Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας, τη στάση της χώρας μας στην κρίση της Μέσης Ανατο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς