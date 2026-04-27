Ανδρουλάκης για απόφαση του Αρείου Πάγου: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

Στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση σήμερα με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες. Ανοίγοντας την συζήτηση, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά. Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το απόγευμα στις 17:00 σχετικά με την υπόθεση.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «τα αιτήματά σας είναι δίκαια, γιατί δεν έχετε πλήρη απασχόληση, αλλά μισθούς πείνας και εργασιακή ανασφάλεια».

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας. Σε μια εποχή που κάποιοι κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για ανάπτυξη, κάποιοι συνάνθρωποί μας να ζουν με τρίωρη και τετράωρη εργασία και μισθούς πείνας. Ειδικά εσείς που καθημερινά αγωνίζεστε για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών μας».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ παρέστησαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο. Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας.