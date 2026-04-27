Ισραήλ: «Η Χεζμπολάχ παίζει με τη φωτιά» προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ «παίζει με τη φωτιά» και ότι ο Λίβανος κινδυνεύει να «καεί» εάν η κυβέρνηση δεν αναλάβει δράση.

Κατά τη συνάντησή του με την ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, Ζανίν Χένις-Πλάσχαερτ, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ «παίζει με τη φωτιά», ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ότι «παίζει με το μέλλον της χώρας».

«Δεν υπάρχει εκεχειρία με επιθέσεις»

Ο Κατζ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική εκεχειρία όσο συνεχίζονται επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων και οικισμών στη Γαλιλαία.

«Αν η λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίσει να καλύπτει τη Χεζμπολάχ, θα ξεσπάσει φωτιά που θα κάψει τους κέδρους του Λιβάνου», προειδοποίησε.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις

Παρά την επίσημη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, αλληλοκατηγορώντας η μία την άλλη για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, η Κυριακή ήταν η πιο φονική ημέρα για αμάχους από την έναρξη της εκεχειρίας, με 14 νεκρούς σε όλη τη χώρα.

Νετανιάχου: «Έχουμε δικαίωμα να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις»

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε ανώτερους στρατιωτικούς ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της υφιστάμενης εκεχειρίας.

Όπως ανέφερε, οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν τόσο στη «ζώνη ασφαλείας» όσο και βορειότερα, μέχρι και πέρα από τον ποταμό Λιτάνι.

«Η ελευθερία δράσης μας για την αντιμετώπιση άμεσων και αναδυόμενων απειλών αποτελεί μέρος της συμφωνίας που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη λιβανέζικη κυβέρνηση», υπογράμμισε.