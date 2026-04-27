Αναφορές-σοκ για κανιβαλισμό από Ρώσους στρατιώτες – Τι υποστηρίζουν οι Ουκρανοί

Αρκετοί Ρώσοι στρατιώτες που συμμετέχουν στις μάχες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορούνται για περιστατικά κανιβαλισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sunday Times το οποίο επικαλείται υλικό της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα περιστατικά φέρεται να συνδέονται με δύσκολες καιρικές συνθήκες και σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας μονάδων στο μέτωπο.

Φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα

Η ουκρανική πλευρά παρέδωσε στους δημοσιογράφους φωτογραφίες που, όπως υποστηρίζεται, καταγράφουν περιστατικά κανιβαλισμού, καθώς και περίπου δώδεκα ηχητικά μηνύματα Ρώσων αξιωματικών, στα οποία γίνεται λόγος για τέτοια φαινόμενα μεταξύ στρατιωτών.

Πηγή της εφημερίδας στην ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε περιστατικά, στα οποία Ρώσοι πεζικάριοι φέρονται να κατανάλωσαν τα σώματα άλλων στρατιωτών.

Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν πιθανότατα μεμονωμένα και σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω σοβαρών προβλημάτων ανεφοδιασμού.

Περιστατικό κοντά στο Μίρνογκραντ

Ένα από τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 κοντά στο Μίρνογκραντ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατιώτης με το προσωνύμιο «Χωλός» φέρεται να σκότωσε δύο συναδέλφους του και να επιχείρησε να καταναλώσει το πόδι ενός από αυτούς.

Ο συγκεκριμένος υπηρετούσε στο 95ο σύνταγμα της 5ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας φρουράς της 51ης στρατιάς.

Μαρτυρίες και εικόνες από συνομιλίες

Σε συνομιλία μέσω Telegram, άγνωστος αξιωματικός φέρεται να ανέφερε το περιστατικό στον υπολοχαγό Βλαντισλάβ Ραζίκωφ, αναπληρωτή διοικητή τάγματος αναγνώρισης της ίδιας ταξιαρχίας.

Στη συνομιλία περιλαμβάνονταν εικόνες, μεταξύ των οποίων φωτογραφία ανθρώπινου ποδιού και εικόνες στρατιώτη σε κατάσταση σοβαρής εξάντλησης.

Ο αξιωματικός φέρεται επίσης να έστειλε φωτογραφία του νεκρού «Χωλού», σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς απέκτησε μηχανή κιμά. Σε απάντηση, ο Ραζίκωφ φέρεται να ρώτησε: «Δεν τους ταΐζουν;», με τον συνομιλητή να απαντά ότι «όλοι οι άνδρες είναι αδύνατοι» και βρίσκονται «σε μερίδες πείνας».

Αναφορές και σε άλλα περιστατικά

Σε άλλες υποκλαπείσες συνομιλίες αναφέρονται επιπλέον περιστατικά.

Σε μία περίπτωση, στις 3 Απριλίου 2025, στρατιώτης με το προσωνύμιο «Μοστ» από το 54ο μηχανοκίνητο σύνταγμα φέρεται να παραπονέθηκε στον διοικητή του ότι δεν θέλει να μοιράζεται καταφύγιο κοντά στο Μπαχμούτ με άλλον στρατιώτη, ισχυριζόμενος ότι εκείνος «έτρωγε πτώμα, ανθρώπινη σάρκα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι, ως μουσουλμάνος, δεν επιθυμούσε να συνυπάρχει με τέτοιο άτομο.

Российские военные, воюющие в Украине, практикуют каннибализм. Это могло произойти из-за суровой погоды, когда у подразделений возникли проблемы с продовольствием, сообщает The Sunday Times со ссылкой на материалы украинской военной разведки. https://t.co/ml3n04xJ3z pic.twitter.com/j6YOEL5Rxz — Dovod (@dovodvld) April 26, 2026

Κατηγορίες από διοικητές και εντολές απαγόρευσης

Σε άλλη συνομιλία, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025, διοικητής μονάδας του 1437ου συντάγματος κατηγόρησε υφιστάμενό του για κανιβαλισμό και του ζήτησε να «σταματήσει να τρώει ανθρώπους».

Επιπλέον, σε μήνυμα που εντοπίστηκε στο Telegram, αρχηγός επιτελείου της 55ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας φέρεται να έδωσε εντολή στις 11 Δεκεμβρίου να απαγορευτούν το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η μετακίνηση χωρίς έγγραφα και ο κανιβαλισμός.

Αντίδραση Ρωσίας: «Πρόκειται για fake»

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε στην The Sunday Times ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να σχολιάσει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς» και προϊόν ουκρανικής προπαγάνδας.

Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση

Η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα τα στοιχεία της ουκρανικής πλευράς, τα οποία βασίζονται κυρίως σε ηχητικά μηνύματα.

Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι οι φωτογραφίες που τους παραδόθηκαν δεν φαίνεται να έχουν υποστεί επεξεργασία ή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξετάστηκαν και από ανεξάρτητο στρατιωτικό χειρουργό, ο οποίος εκτίμησε ότι τα τραύματα που απεικονίζονται δεν προέρχονται από σφαίρες ή θραύσματα, αλλά πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο.

Αναφορές για πείνα στο μέτωπο

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες αναφέρουν όλο και συχνότερα προβλήματα πείνας.

Στρατιωτικοί αναλυτές που μίλησαν στην The Sunday Times εκτίμησαν ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα εφοδιασμού, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την έγκαιρη παράδοση τροφίμων στις πρώτες γραμμές.

Οι πρώτες αναφορές για κανιβαλισμό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον Ιούνιο του 2025, από τον επίσημο λογαριασμό facebook της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας: