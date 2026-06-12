ΕΛΑΣ: Οι 11 εκλεκτοί του Αλέξη Τσίπρα – Τα πρόσωπα του προσωρινού Πολιτικού Συμβούλιου

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε φάση οργανωτικής συγκρότησης τον Ιούνιο, με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη συγκροτήσει ένα προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 11 πρόσωπα.

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Τσίπρας συγκρότησε προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί τη βάση για την Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).
  • Η βασική ομάδα του προσωρινού Συμβουλίου, σύμφωνα με την “Εφημερίδα των Συντακτών”, αποτελείται από 11 εκλεκτά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Κώστας Γαβρόγλου και Διονύσης Τεμπονέρας.
  • Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας Myelas.gr για τη διασύνδεση των μελών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ιούνιος θα είναι ο μήνας της οργανωτικής συγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκρότησε προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο, που θα αποτελέσει τη βάση και για την Πολιτική Επιτροπή της επόμενης ημέρας.

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Η βασική ομάδα

Μολονότι η Λεωφόρος Αμαλίας δεν έχει αποκαλύψει τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την “Εφημερίδα των Συντακτών”, τη βασική ομάδα αποτελούν:

  1. Μίλτος Χατζηγιαννάκης
  2. Γιώργος Βασιλειάδης
  3. Κώστας Γαβρόγλου
  4. Ευγενία Φωτονιάτα
  5. Διονύσης Τεμπονέρας
  6. Νίκος Μαραντζίδης
  7. Γιάννα Πεππέ
  8. Κώστας Τούμπουρος
  9. Μιχάλης Καλογήρου 
  10. Θεώνη Κουφονικολάκου
  11.  Άννα Παπαδοπούλου

Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου, που εκτιμάται ότι θα αριθμεί πάνω από 300 μέλη, όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. H πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου.

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Όπως επισημαίνεται από τη Λ. Αμαλίας, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού σε όλη την Ελλάδα. Το αναγκαίο εργαλείο στη «συνάντηση» των χιλιάδων μελών -είτε με γεωγραφικό είτε με θεματικό κριτήριο- είναι η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr., η οποία σε λίγες μέρες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

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