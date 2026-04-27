Ινδονησία: Δύο νεκροί από σύγκρουση τρένων κοντά στην Τζακάρτα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν προαστιακός συρμός συγκρούστηκε με τρένο μεγάλων αποστάσεων το βράδυ της Δευτέρας σε σταθμό στην πόλη Μπεκάσι, κοντά στην Τζακάρτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Bekasi Timur, περίπου 25 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σιδηροδρομικής εταιρείας KAI, Φρανότο Ουιμπόβο, οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο θανάτους, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού επιβατών από τα συντρίμμια.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις, πυροσβεστική, η εθνική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός.

Άγνωστος αριθμός τραυματιών

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών, ενώ οι αρχές μεταφέρουν τους επιβάτες στα πλησιέστερα νοσοκομεία, αναφέρει η Daily Sabah.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη γρήγορη μεταφορά των θυμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, τα οποία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συχνά τα ατυχήματα στις μεταφορές

Τα σιδηροδρομικά και γενικότερα τα μεταφορικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, όπου τα μέσα μεταφοράς συχνά θεωρούνται παλαιά ή ανεπαρκώς συντηρημένα.

Το 2024, σύγκρουση τρένων στη Δυτική Ιάβα είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ το 2015, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με μίνι βαν σε ισόπεδη διάβαση στην Τζακάρτα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

