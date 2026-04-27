Παρέμβαση Κικίλια για την παράνομη επιχωμάτωση στον Ωρωπό – «Διενεργείται εισαγγελική έρευνα και διατάχθηκε ΕΔΕ»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΩΡΩΠΟΣ

Σε ανάρτηση προχώρησε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για μπάζωμα σε περιοχή Natura στον Ωρωπό.

Ο υπουργός ανέφερε πως έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το λιμενικό έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό.

«Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού. Για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης» ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Η αντίδραση του δήμου Ωρωπού

Το περιστατικό κατήγγειλαν πολίτες, με τον δήμο να αντιδρά στην εικόνα με τα μπάζα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, «κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων». Ο ίδιος κάνει λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα ενώ αμέσως απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές καταθέτοντας μηνύσεις.

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΠ: Αναλύει τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας – Οι 6 άξονες

ΥΠΕΝ: Συζητήσεις για συγχρηματοδότηση της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Copiale Cipher: Το μυστηριώδες βιβλίο του 18ου αιώνα που χρειάστηκαν 260 χρόνια για να αποκρυπτογραφηθεί
περισσότερα
19:47 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου η επίθεσή του κατά της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός, είναι επιβεβλημένος, τ...
19:23 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Διπλωματικές πηγές: Η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας

Το προσεχές διάστημα, στην Τρίπολη, θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των τεχνικών συνομιλιών σε σ...
18:44 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλ...
18:19 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Βελόπουλος: Η χειρότερη για τα λαϊκά στρώματα κυβέρνηση παρουσιάζει τα ψίχουλα ως ευεργετήματα

«Όταν η κυβέρνηση παρουσιάζει το ελάχιστο που έκανε για τους φτωχούς Έλληνες ως το καλλίτερο, ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς