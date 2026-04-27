Παρέμβαση Κικίλια για την παράνομη επιχωμάτωση στον Ωρωπό – «Διενεργείται εισαγγελική έρευνα και διατάχθηκε ΕΔΕ»

Σε ανάρτηση προχώρησε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για μπάζωμα σε περιοχή Natura στον Ωρωπό.

Ο υπουργός ανέφερε πως έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το λιμενικό έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό.

«Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή. Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού. Για το περιστατικό διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης» ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 27, 2026

Η αντίδραση του δήμου Ωρωπού

Το περιστατικό κατήγγειλαν πολίτες, με τον δήμο να αντιδρά στην εικόνα με τα μπάζα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, «κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων». Ο ίδιος κάνει λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα ενώ αμέσως απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές καταθέτοντας μηνύσεις.