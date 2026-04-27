Κυψέλη: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα κρυμμένη σε μπαλκόνι διαμερίσματος – Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

χειροβομβίδα

Μία αμυντική χειροβομβίδα, που ήταν κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος, ποσότητα κάνναβης και ναρκωτικά δισκία, είναι μεταξύ των ευρημάτων στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης σε σπίτια στην Κυψέλη και τα Πατήσια, που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (STREET CRIMES).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με οικίες όπου εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, το απόγευμα της 20ης Απριλίου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε σπίτια στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

Τα ευρήματα

Εντός των εν λόγω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 27 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
  • 43 ναρκωτικά δισκία και
  • 3 κινητά τηλέφωνα.

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη 3 αλλοδαπών, ηλικίας  28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

