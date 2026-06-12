Λέσβος: Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη.

Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς.

Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ δεν υπήρξε τραυματισμός.