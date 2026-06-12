Λέσβος: Φωτιά στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου στη Μυτιλήνη, με περίπου 15 κρατούμενους να μεταφέρονται άμεσα σε ασφαλή χώρο. Η πυρκαγιά έσβησε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη.
  • Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η πυρόσβεση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Στα κρατητήρια βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι, ενώ ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής. Δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά εκδηλώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη.

Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς.

Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ δεν υπήρξε τραυματισμός.

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