Σχολεία: Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα Λύκεια – Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων για την Α' και Β' τάξη των Λυκείων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται έως τις 19 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Γυμνάσια και η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των Λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, 12 Ιουνίου 2026, με τα αποτελέσματα να αναμένονται έως τις 19 Ιουνίου.
  • Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια της επικράτειας.
  • Την ίδια ημέρα, 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των Λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

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