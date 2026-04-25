Ωρωπός: Δημιουργήθηκε πρόχειρος δρόμος μέσα στη θάλασσα – «Περιβαλλοντικό έγκλημα» λέει ο δήμαρχος – Δείτε φωτογραφίες

Πρόχειρος δρόμος, μέσα στη θάλασσα, με πέτρες και χώμα, δημιουργήθηκε κοντά στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού, σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου Γιώργου Ασημάκη.

Ο κ. Ασημάκης χαρακτήρισε το περιστατικό «περιβαλλοντικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εκτείνεται περίπου 60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, όπου ρίχθηκαν πέτρες και στη συνέχεια άμμος και χώμα, ώστε να διαμορφωθεί πρόσβαση.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ίδιος ενημερώθηκε από το Λιμεναρχείο, το πρωί της προηγούμενης ημέρας και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς αρμόδιο για παραβάσεις που τελούνται στη θαλάσσια ζώνη είναι το Λιμεναρχείο.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού κατέθεσε μήνυση τόσο στο Λιμεναρχείο όσο και στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.

«Θα βρεθούν οι υπεύθυνοι»

Ο κ. Ασημάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της παράνομης παρέμβασης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ίχνη από τη διέλευση φορτηγών και άλλα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Υπογράμμισε ότι η αυθαίρετη κατασκευή δεν πρόκειται να παραμείνει στο σημείο και δεσμεύθηκε πως θα απομακρυνθούν τα μπάζα και θα αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.

Όπως είπε, ακόμη και αν δεν κινηθούν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η περιοχή το συντομότερο δυνατό.