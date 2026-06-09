Καθυστερήσεις έως 60 λεπτών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω τεχνικών ελέγχων από ΥΠΑ

Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά αναμένονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτό οφείλεται σε προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας, οι οποίοι άρχισαν την Τρίτη 9 Ιουνίου και θα συνεχιστούν καθημερινά από τις 15:00 έως τις 18:00. Η περιορισμένη ροή της εναέριας κυκλοφορίας ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο συνολικό πτητικό πρόγραμμα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά αναμένονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου.
  • Αυτό οφείλεται σε προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας, οι οποίοι διεξάγονται από τις 15:00 έως τις 18:00.
  • Λόγω των ελέγχων, αναμένεται μείωση της ροής κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις και να επηρεάσει το πτητικό πρόγραμμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά αναμένονται την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι έλεγχοι άρχισαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, και θα συνεχιστούν τις επόμενες δύο ημέρες, από τις 15:00 έως τις 18:00. Οι τεχνικοί της ΥΠΑ θα ελέγξουν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας με ειδικό αεροσκάφος. Πρόκειται για περιοδικό έλεγχο, τον οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να μειώσουν τη ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις. Η μείωση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις μετά τις 15:00, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις.

Παράλληλα, η περιορισμένη ροή της εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις και να επηρεάσει συνολικά το πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ