Καθυστερήσεις έως 60 λεπτών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω τεχνικών ελέγχων από ΥΠΑ

Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά αναμένονται την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβείας.

Οι έλεγχοι άρχισαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, και θα συνεχιστούν τις επόμενες δύο ημέρες, από τις 15:00 έως τις 18:00. Οι τεχνικοί της ΥΠΑ θα ελέγξουν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας με ειδικό αεροσκάφος. Πρόκειται για περιοδικό έλεγχο, τον οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια.

Λόγω των ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να μειώσουν τη ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις. Η μείωση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις μετά τις 15:00, τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις.

Παράλληλα, η περιορισμένη ροή της εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις και να επηρεάσει συνολικά το πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου.