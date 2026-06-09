Λεμεσός: Κοσμηματοπώλης εξαπάτησε παραγωγό και του έκλεψε κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ

Η Αστυνομία Λεμεσού διερευνά υπόθεση φερόμενης απάτης ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από καταγγελία Ευρωπαίου επιχειρηματία κοσμημάτων εναντίον 54χρονου κοσμηματοπώλη. Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι παρέδωσε πολύτιμα τιμαλφή για μεταπώληση, ο κατηγορούμενος δεν τα επέστρεψε όπως συμφωνήθηκε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

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Εξαφανίστηκε από προσώπου γης ο κοσμηματοπώλης
Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης Πηγή: Cyprus Times
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση φερόμενης απάτης ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.
  • Ευρωπαίος επιχειρηματίας στον κλάδο των κοσμημάτων καταγγέλλει ότι 54χρονος κοσμηματοπώλης απέσπασε πολύτιμα τιμαλφή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
  • Μετά την καταγγελία, οι ανακριτές προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του 54χρονου, ο οποίος καταζητείται.

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Υπόθεση φερόμενης απάτης ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, ερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από καταγγελία Ευρωπαίου επιχειρηματία στον κλάδο των κοσμημάτων, ο οποίος ισχυρίζεται ότι 54χρονος κοσμηματοπώλης και επιχειρηματίας απέσπασε πολύτιμα τιμαλφή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

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Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, ο 56χρονος παραγωγός χειροποίητων κοσμημάτων και ιδιοκτήτης εταιρείας συναντήθηκε στις 6 Ιουνίου με τον 54χρονο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία χρυσού, διαμαντιών και πολύτιμων λίθων.

Η συμφωνία και η παράδοση των τιμαλφών

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταπώληση των κοσμημάτων και των πολύτιμων λίθων. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, υπεγράφη σχετικό συμβόλαιο, το οποίο προέβλεπε ότι τα αντικείμενα που δεν θα πωλούνταν θα επιστρέφονταν στον ιδιοκτήτη τους μέχρι τις 8 Ιουνίου και ώρα 15:00.

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Σύμφωνα με το Cyprus Times, ο 56χρονος υποστηρίζει ότι παρέδωσε στον επιχειρηματία συνολικά 35 μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα, καθώς και πολύτιμους λίθους και διαμάντια, συνολικής αξίας περίπου 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 54χρονος δεν προσήλθε στο προκαθορισμένο ραντεβού για την επιστροφή των τιμαλφών που δεν είχαν πωληθεί, ενώ έκτοτε δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Ο «εξαπατημένος» μαζί με συνεργάτη του, επιχείρησαν να εντοπίσουν τον επιχειρηματία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

Μετά την επίσημη καταγγελία της υπόθεσης στην Αστυνομία, οι ανακριτές προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του 54χρονου, ο οποίος καταζητείται στο πλαίσιο των ερευνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού, βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές της καταγγελλόμενης υπόθεσης.

 

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