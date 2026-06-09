Ισπανία: Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο αεροσκάφους – Το συμβολικό μήνυμα στη Βαρκελώνη

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Μια ξεχωριστή στιγμή από την περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, κατέγραψε βίντεο που τον δείχνει να επισκέπτεται το κόκπιτ αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ποντίφικας προσκλήθηκε από έναν από τους κυβερνήτες να μεταβεί στο πιλοτήριο κατά το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού του. Στο βίντεο εμφανίζεται να συνομιλεί με τα μέλη του πληρώματος, ενώ παράλληλα χαιρετά τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευαν το αεροσκάφος.



Η επίσκεψή του στη Βαρκελώνη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Κατά την ομιλία του στην καταλανική πρωτεύουσα, επέλεξε να ξεκινήσει στα καταλανικά λέγοντας «Estimats germans i germanes» («Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές»), μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη σεβασμού, προς την πολιτιστική ταυτότητα της Καταλονίας.

Η επιλογή αυτή έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τοπικούς αξιωματούχους, καθώς η καταλανική γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Παρά τους περιορισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, η γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σύμβολο της ιδιαίτερης ταυτότητας της Καταλονίας.

Η περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, συνεχίζεται με προγραμματισμένες συναντήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.