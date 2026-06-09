Ισπανία: Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο αεροσκάφους – Το συμβολικό μήνυμα στη Βαρκελώνη

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το πιλοτήριο αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη, μια ξεχωριστή στιγμή της περιοδείας του στην Ισπανία. Στην ομιλία του στη Βαρκελώνη, ξεκίνησε στα καταλανικά, στέλνοντας ένα συμβολικό μήνυμα σεβασμού προς την πολιτιστική ταυτότητα της Καταλονίας. Η περιοδεία του Ποντίφικα συνεχίζεται με προγραμματισμένες συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ο Πάπας Λέων συνομίλησε χαμογελαστός με τους κυβερνήτες του αεροσκάφους
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαρκελώνη μίλησε στο κοινό στην καταναλική γλώσσα Πηγή: ΑΠΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ξεχωριστή στιγμή από την περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, κατέγραψε βίντεο που τον δείχνει να επισκέπτεται το κόκπιτ αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη.
  • Η επίσκεψή του στη Βαρκελώνη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ξεκίνησε την ομιλία του στα καταλανικά λέγοντας «Estimats germans i germanes».
  • Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως ένδειξη σεβασμού προς την πολιτιστική ταυτότητα της Καταλονίας και έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τοπικούς αξιωματούχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια ξεχωριστή στιγμή από την περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, κατέγραψε βίντεο που τον δείχνει να επισκέπτεται το κόκπιτ αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Μαδρίτη προς τη Βαρκελώνη.

Πάπας Λέων: «Ο Θεός στέκεται στο πλευρό των φτωχών» – Το μήνυμα μπροστά σε 1,2 εκατ. πιστούς στη Μαδρίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ποντίφικας προσκλήθηκε από έναν από τους κυβερνήτες να μεταβεί στο πιλοτήριο κατά το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού του. Στο βίντεο εμφανίζεται να συνομιλεί με τα μέλη του πληρώματος, ενώ παράλληλα χαιρετά τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευαν το αεροσκάφος.

 

Πάπας Λέων: Αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του στη Μαδρίτη – Δείτε φωτογραφίες και Βίντεο


Η επίσκεψή του στη Βαρκελώνη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Κατά την ομιλία του στην καταλανική πρωτεύουσα, επέλεξε να ξεκινήσει στα καταλανικά λέγοντας «Estimats germans i germanes» («Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές»), μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη σεβασμού, προς την πολιτιστική ταυτότητα της Καταλονίας.

Η επιλογή αυτή έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τοπικούς αξιωματούχους, καθώς η καταλανική γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Παρά τους περιορισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, η γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σύμβολο της ιδιαίτερης ταυτότητας της Καταλονίας.

Η περιοδεία του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία, συνεχίζεται με προγραμματισμένες συναντήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ