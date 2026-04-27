Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Τα βρήκα με το παιδί – Πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, η οποία τελείωσε»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ήταν ο Λευτέρης Πανταζής το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στη συνέντευξή του μίλησε και για την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Πανταζής εξομολογήθηκε πως: «Κάτι δεν πήγαινε καλά, χωρίσαμε με τη Ζώζα όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε για Αμερική, για σπουδές».

«Γύρισε, ήρθε μαζί μου μία σεζόν σε ένα νυχτερινό κέντρο, και μετά ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, influencer, κάνει διάφορα η κόρη μου, μετά τραγούδησε με τον Αργυρό, με τις Melisses. Μετά ξαφνικά το παράτησε το τραγούδι και είπε ότι θέλει να κάνει αυτό που έχει μάθει», συνέχισε.

«Υπάρχει γαλήνη και αγάπη»

Επιπλέον, ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε ότι: «Μέσα στον κορονοϊό ήρθαμε πολύ κοντά. Εκεί, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια, ό,τι και να συμβεί στο δρόμο, και είμαστε μια χαρά όλοι. Όλοι!».

«Τα βρήκα με το παιδί. Πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, η οποία τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη. Το παιδί μας έκανε και έκπληξη τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σκίζει! Εγώ μέσα μου κρυφά χαίρομαι», πρόσθεσε.