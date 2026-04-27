Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Τα βρήκα με το παιδί – Πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, η οποία τελείωσε»

Λευτέρης Πανταζής
Φωτογραφία: Instagram/lepa_official

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ήταν ο Λευτέρης Πανταζής το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στη συνέντευξή του μίλησε και για την κόρη του, Κόνι Μεταξά. 

Λευτέρης Πανταζής: Τα ξαναβρήκαμε με την Κόνι – Μου ζήτησε βοήθεια και την έδωσα απλόχερα

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Πανταζής εξομολογήθηκε πως: «Κάτι δεν πήγαινε καλά, χωρίσαμε με τη Ζώζα όπως χωρίζουνε όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε για Αμερική, για σπουδές».

«Γύρισε, ήρθε μαζί μου μία σεζόν σε ένα νυχτερινό κέντρο, και μετά ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική. Θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, influencer, κάνει διάφορα η κόρη μου, μετά τραγούδησε με τον Αργυρό, με τις Melisses. Μετά ξαφνικά το παράτησε το τραγούδι και είπε ότι θέλει να κάνει αυτό που έχει μάθει», συνέχισε.

Λευτέρης Πανταζής για την Κόνι Μεταξά: «Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου»

«Υπάρχει γαλήνη και αγάπη»

Επιπλέον, ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε ότι: «Μέσα στον κορονοϊό ήρθαμε πολύ κοντά. Εκεί, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια, ό,τι και να συμβεί στο δρόμο, και είμαστε μια χαρά όλοι. Όλοι!».

«Τα βρήκα με το παιδί. Πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, η οποία τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη. Το παιδί μας έκανε και έκπληξη τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σκίζει! Εγώ μέσα μου κρυφά χαίρομαι», πρόσθεσε.

Λευτέρης Πανταζής: Όταν ο άλλος πετάει λουλούδια, έχει πιει και λιγάκι – Ας το βλέπουμε με περισσότερη αγάπη

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

Καμπανάκι ΙΣΑ για καθυστερήσεις πληρωμών στο πρόγραμμα «Δοξιάδη»

Ανοίγει ο δρόμος για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι – Όλα όσα είπε ο Παπασταύρου

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Πότε θα δοθούν του Ιουνίου

Copiale Cipher: Το μυστηριώδες βιβλίο του 18ου αιώνα που χρειάστηκαν 260 χρόνια για να αποκρυπτογραφηθεί

Δύο ζώδια δυσκολεύονται στην αρχή της ζωής τους, αλλά όλα βρίσκουν τον δρόμο τους με το πέρασμα των χρόνων – «Η αφθονία θέλ...
περισσότερα
18:33 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Βαλεντίνη Ράντη: «Μεγαλώσαμε μόνο με τη μαμά μας, ο πατέρας μας δεν υπήρχε στη ζωή μας»

Μία κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», έδωσαν η Αγάθη και η Βαλεντίνη Ράντη. Οι δύο δ...
18:07 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Μαίρη Συνατσάκη: «Στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα»

Την Μαίρη Συνατσάκη συνάντησαν σε εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στη διά...
14:42 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Εδώ και έναν χρόνο δεν τρώω ζάχαρη – Τον πρώτο μήνα που την σταμάτησα, κάθε μέρα στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες

Ο ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που ήταν και νικητής του δεύτερου επεισοδίου του YFSF, αποκ...
11:18 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σοφία Μαριόλα: Το διαζύγιο με τον Στράτο Τζώρτζογλου ήταν κοινή απόφαση – Το εξώδικο ήταν μια προειδοποίηση

Στο εξώδικο που έστειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στην κάμερα του...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς