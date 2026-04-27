Μαίρη Συνατσάκη: «Στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα»

Την Μαίρη Συνατσάκη συνάντησαν σε εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου στο «Happy Day», η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως με τον Ίαν Στρατή, δεν θέλουν να αποκτήσουν ακόμα ένα παιδί. Υπενθυμίζεται ότι η κόρη του ζευγαριού, Ολίβια, ήρθε στη ζωή τον Δεκέμβριο του 2022.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή και μία πρόσφατη συνέντευξη του Ίαν Στρατή, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως: «Είναι από τα κομμάτια που είναι στο DNA μας. Κατευθείαν λες: “Για να με ρωτάνε μάλλον θα πρέπει και να κάνω. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω. Άρα, τώρα που θα πω ότι εγώ δεν θέλω να κάνω, μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος σε σχέση με την κοινωνία”».

«Κάνεις όλους αυτούς τους συνειρμούς. Εμείς όμως δεν θέλουμε άλλο παιδί. Και ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε το 100% στην Ολιβία, και εγώ προσωπικά στην ηλικία κιόλας που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το περιθώριο το ψυχικό να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θέλω εγώ», πρόσθεσε η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια.