Βαλεντίνη Ράντη: «Μεγαλώσαμε μόνο με τη μαμά μας, ο πατέρας μας δεν υπήρχε στη ζωή μας»

Ελένη Φλισκουνάκη

Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη
Μία κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», έδωσαν η Αγάθη και η Βαλεντίνη Ράντη. Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν με πολύ όμορφα λόγια για τη μητέρα τους, αναφέροντας πως τις μεγάλωσε μόνη της, καθώς ο πατέρας τους δεν ήταν στη ζωή τους.

Αδελφές Ράντη: Μίλησαν για τη διπλή μαστεκτομή που έκαναν την ίδια ημέρα – «Λυγίσαμε και οι δύο»

Σε ερώτηση που δέχτηκαν για τη μητέρα τους, η Βαλεντίνη Ράντη απάντησε: «Η μαμά μας είναι ο φάρος στη θάλασσα. Η ζωή είναι μία θάλασσα, που λέω εγώ. Άλλοτε έχει κύματα, άλλοτε είναι πιο ήπια. Η μαμά λοιπόν είναι ο φάρος σε αυτή τη θάλασσα».

«Κλήθηκε να έχει πολλούς ρόλους στην οικογένεια»

Ακόμα, εξήγησε πως: «Μεγαλώσαμε μόνο με τη μαμά μας. Έκανε δύο και τρεις δουλειές για να μας μεγαλώσει. Όταν έχεις πρότυπο μία τέτοια μάνα, έτσι γίνεσαι και εσύ».

«Εμάς ο πατέρας μας δεν υπήρχε στη ζωή μας, δεν είχαμε σχέσεις μαζί του, οπότε επί της ουσίας η μαμά μας κλήθηκε να έχει πολλούς ρόλους στην οικογένεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Αγάθη Ράντη τόνισε: «Και τα κατάφερε εξαιρετικά». 

