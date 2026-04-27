Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρήκε τις πρωταγωνίστριές του για το «Army love»

Με διάθεση ανανέωσης και με γυναίκες ηθοποιούς με τις οποίες δεν έχει ξανασυνεργαστεί, προχωρά ο Αλέξανδρος Ρήγας στη συμπλήρωση των βασικών ρόλων για το «Army love».

Έπειτα από μήνες κάστινγκ και επαφών, «κλείδωσε» η ηθοποιός που θα υποδυθεί την αξιωματικό του Στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρική πρωταγωνίστρια του «Army love» θα είναι η Άννα Κουτσαφτίκη, που έδωσε τα χέρια με τον Αλ. Ρήγα για τη νέα σειρά της ΕΡΤ. Μετά τη συμμετοχή της στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και στο «VIΠ: Καλά γεράματα», η γνωστή ηθοποιός θα φορέσει το χακί για να ενσαρκώσει την αξιωματικό του Στρατού που βλέπει όλη της τη ζωή να τινάζεται στον αέρα όταν ερωτεύεται.

Σταθερός σύμμαχος θα είναι η μητέρα της. Στον ρόλο αυτό θα δούμε μια σημαντική ηθοποιό που επιστρέφει τηλεοπτικά ύστερα από 20 χρόνια. Με μακρά προϋπηρεσία σε θρυλικές κωμωδίες, όπως το «Εκμέκ παγωτό», δυναμικό «παρών» στο «Army love» θα δώσει η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το επόμενο 15νθήμερο, ενώ η κωμική σειρά θα μεταδοθεί με την έναρξη της νέας σεζόν από την ΕΡΤ1.

