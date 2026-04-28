Ιράν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει» – Δηλώσεις στρατιωτικού εκπροσώπου

Το Ιράν δεν θεωρεί ότι ο πόλεμος έχει λήξει, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας, τόνισε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων σε δηλώσεις του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφερε, «η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται πολεμική και η βάση δεδομένων στόχων και εξοπλισμού των δυνάμεων έχει επικαιροποιηθεί».

Διαχωρισμός ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Sky News.

Συγκεκριμένα, το δυτικό τμήμα ελέγχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ το ανατολικό από τον τακτικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγο μετά από νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε εσωτερική κρίση και ότι δεν είναι σαφές ποιος έχει τον έλεγχο.

Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου φαίνεται να αντικρούει τους ισχυρισμούς αυτούς, διαμηνύοντας ότι η χώρα παραμένει σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας.