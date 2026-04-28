Ιράν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει» – Δηλώσεις στρατιωτικού εκπροσώπου

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιράν

Το Ιράν δεν θεωρεί ότι ο πόλεμος έχει λήξει, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας, τόνισε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων σε δηλώσεις του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφερε, «η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται πολεμική και η βάση δεδομένων στόχων και εξοπλισμού των δυνάμεων έχει επικαιροποιηθεί».

Διαχωρισμός ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Sky News.

Συγκεκριμένα, το δυτικό τμήμα ελέγχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ το ανατολικό από τον τακτικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγο μετά από νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε εσωτερική κρίση και ότι δεν είναι σαφές ποιος έχει τον έλεγχο.

Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου φαίνεται να αντικρούει τους ισχυρισμούς αυτούς, διαμηνύοντας ότι η χώρα παραμένει σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας.

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική και η ποιότητα ζωής των ασθενών

Επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη σε δομές Υγείας σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Το Marketing Club Greece «έσπασε» τους κανόνες του marketing στη Θεσσαλονίκη

Ελβετικό φράγκο: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι δανειολήπτες – Τι ζητούν

Τα 4 ζώδια που πρέπει να σταματήσουν να ζουν μόνο στο «τώρα»

NASA: Απενεργοποίησε ακόμη ένα σύστημα του Voyager 1 για να παρατείνει την αποστολή του στο Διάστημα
περισσότερα
16:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ λόγω περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα, επικα...
13:47 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Αυστραλία: Drone εντόπισε αγνοούμενο σκύλο παγιδευμένο σε περβάζι μπαλκονιού στον 13ο όροφο – Βίντεο από τη διάσωση

Ένα Jack Russell terrier δύο ετών, η Έλμπι, που είχε εξαφανιστεί από διαμέρισμα σε πολυκατοικί...
12:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μεξικό: Συνελήφθη ο «El Jardinero», ηγετικό στέλεχος του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco – Η επιχείρηση «χειρουργικής ακρίβειας»

Σε μια επιχείρηση «χειρουργικής ακριβείας», οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν στην πολ...
12:02 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Έπσταϊν: Καταγγελίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών στο «Ράντσο Zorro» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές νέες μαρτυρίες για ομαδικούς βιασμούς ανδρών και δολοφονίες γυναικών κατά τη δι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς