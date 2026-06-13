Ιράν: «Δεν θα υπογράψουμε την Κυριακή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ» – Τι μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Τεχεράνης

Ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα είναι την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκέϊ, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

Ο Μπαγκέϊ δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πιθανότατα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Αμέσως μετά, η ειρηνευτική συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τεχνικές συνομιλίες.

Ο Σαρίφ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και τις χώρες της περιοχής για τη στήριξή τους. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική συμφωνία ειρήνης θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών Μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, η κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις.