Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από το φονικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Τραγικός είναι ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες, Τρίτη, τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

«Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή την έκταση των καταστροφών.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίστηκαν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

A powerful 7.1-magnitude earthquake struck Kumamoto, Japan, causing widespread damage, injuries and fears of deaths. A shopping mall collapsed and the walls of Kumamoto Castle were damaged. pic.twitter.com/F6IFhmall8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 28, 2026

Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου.

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/Flw9uDEQmv — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.

Aerial video shows burning buildings, an overturned train and a damaged mall in Kumamoto, Japan, after a powerful earthquake hit the country on Tuesday. Public broadcaster NHK reported at least 50 people were taken to hospitals and local emergency services said “many” were… pic.twitter.com/d5ne3E6K1Y — CBS News (@CBSNews) July 28, 2026

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο ακόμη τριών κατοίκων στη νήσο Κιούσου, η οποία επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τον σεισμό.

Το Κουμαμότο ξαναζεί τον εφιάλτη

Σύμφωνα με το Reuters, το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει τις πύλες του ξανά στο κοινό τον περασμένο μήνα, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν λόγω της καταστροφής που έπληξε το Κουμαμότο το 2016.

Η πρωτεύουσα του νομού στο νησί Κιούσου επλήγη από δύο καταστροφικούς σεισμούς: έναν μεγέθους 6,5 Ρίχτερ τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 Ρίχτερ.

Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.