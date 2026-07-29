Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από το φονικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 13 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η πόλη Κουμαμότο και το νησί Κιούσου, υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές, ενώ αναφέρθηκαν και πολλοί τραυματίες και αγνοούμενοι.

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Σεισμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.
  • Στην πόλη Κουμαμότο, τμήμα εμπορικού κέντρου κατέρρευσε, εγκλωβίζοντας θύματα, ενώ πολλοί αγνοούνται και σε χαρτοβιομηχανία. Έχουν αναφερθεί επίσης δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια.
  • Η πόλη Κουμαμότο ξαναζεί τον εφιάλτη, καθώς είχε πληγεί από δύο καταστροφικούς σεισμούς το 2016, που είχαν προκαλέσει τον θάνατο 273 ανθρώπων.

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Τραγικός είναι ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες, Τρίτη, τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Ιαπωνία: Ένας νεκρός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Αγνοούμενοι 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο

«Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή την έκταση των καταστροφών.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίστηκαν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Σεισμός στην Ιαπωνία: Εικόνες και βίντεο μετά τα 7,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια

Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου.

Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο ακόμη τριών κατοίκων στη νήσο Κιούσου, η οποία επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τον σεισμό.

Το Κουμαμότο ξαναζεί τον εφιάλτη

Σύμφωνα με το Reuters, το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει τις πύλες του ξανά στο κοινό τον περασμένο μήνα, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν λόγω της καταστροφής που έπληξε το Κουμαμότο το 2016.

Η πρωτεύουσα του νομού στο νησί Κιούσου επλήγη από δύο καταστροφικούς σεισμούς: έναν μεγέθους 6,5 Ρίχτερ τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 Ρίχτερ.

Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

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