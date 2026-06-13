Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (47-35, Ημίχρονο): LIVE ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 18:00 στο ΣΕΦ, στον πέμπτο τελικό της σειράς, με το σκορ στο 2-2. Ο νικητής θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με 3-2. Μέχρι τώρα οι δύο ομάδες έχουν αξιοποιήσει τις έδρες τους, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον 1ο και τον 3ο τελικό, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε τον 2ο και τον 4ο, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Νιλικίνα, Χολ και Ντόρσεϊ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Σλούκα, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο, με τον Όσμαν να επιστρέφει. Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Τσαρούχα, Καπράνος και Τσιμπούρης.
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 18:00 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της σειράς, με το σκορ να βρίσκεται στο 2-2. Ο νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο.
- Οι δύο ομάδες έχουν αξιοποιήσει μέχρι τώρα την έδρα τους, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει τη σειρά σε 2-2 στον τέταρτο τελικό, τον οποίο πήρε στην παράταση.
- Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τους Ντόρσεϊ, Νιλικίνα και Χολ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σλούκα, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλου και Χουάντσο.
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 18:00 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της σειράς, με το σκορ να βρίσκεται στο 2-2. Ο νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο με 3-2 και θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Οι δύο ομάδες έχουν αξιοποιήσει μέχρι τώρα την έδρα τους. Ο Ολυμπιακός νίκησε στον πρώτο και στον τρίτο τελικό, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον δεύτερο και στον τέταρτο τελικό, τον οποίο πήρε στην παράταση, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε ξανά να αφήσει εκτός τους Νιλικίνα και Χολ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε στην εξάδα των ξένων τους Τζόουνς και Τζόσεφ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων.
Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Σλούκα, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο στο κρίσιμο παιχνίδι που κλείνει τη σεζόν. Αντίθετα, ο Όσμαν επέστρεψε και τέθηκε στη διάθεση της ομάδας.
Τον πέμπτο τελικό θα διευθύνουν η Τσαρούχα, ο Καπράνος και ο Τσιμπούρης. Το αποτέλεσμα στο ΣΕΦ θα κρίνει τον πρωταθλητή, καθώς η σειρά ολοκληρώνεται οριστικά με το σημερινό παιχνίδι.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Τέλος πρώτου ημιχρόνου (47-35)
- Χρεώνουν φάουλ στον Μήτογλου
- Μείωσε ο Σορτς 26-19
- Πέρασε δύο παίκτες και σκόραρε ο Τζόουνς 28-19
- Μείωσε ο Σορτς 28-21
- Άστοχος για 3 ο Παπανικολάου
- Καλάθι και φάουλ ο Μιλουτίνοφ 31-21
- Καλάθι από τον Ναν 31-24
- Ο Γουόρντ σκοράρει από κοντά 33-24
- 2/2 Βολές για τον Ναν 33-26
- Τρίποντο ο Πίτερς 36-26
- Καλάθι ο Βεζένκοφ (38-26) και τάιμ άουτ
- Παλικαρίσιο καλάθι από τον Λεσόρ 38-28
- Σκόραρε με μπάσιμο ο Γουόρντ 40-28
- Τρίποντο ο Τολιόπουλος 40-31
- Φάουλ του Χέιζ Ντέιβις στον Τζόσεφ
- 2/2 από τον Τζόσεφ 42-31
- 2/2 από τον Τολιόπουλο 42-33
- Τρίποντο από τον Φουρνιέ 45-33
- Καλάθι από τον Πίτερς 47-33
- Καλάθι από τον Τολιόπουλο 47-35
- Τα ριμπάουντ είναι 22-12 για τον Ολυμπιακό
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Εύστοχο τρίποντο του Πίτερς μετά από υποδειγματική επίθεση
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''Καυτό'' ξεκίνημα για τον Εβάν Φουρνιέ
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Πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Φουρνιέ στο ντέρμπι
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Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
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Τέλος 1ης περιόδου
26-17 μπροστά ο Ολυμπιακός
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26-17
2/2 βολές για τον Ναν που είχε κερδίσει φάουλ πριν από την τεχνική ποινή
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Τεχνική ποινή
στον Κέντρικ Ναν. Χάνει τη βολή ο Βεζένκοφ
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26-15
Με τον Βεζένκοφ
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24-15
Μείωσε ο Μήτογλου
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24-13
Καλάθι ο Βεζένκοφ
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22-13
Αντιαθλητικό φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις. 2/2 Βολές ο Τζόουνς
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Ο Πετρούνιας στο ΣΕΦ
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20-13
Κάρφωσε ο Μήτογλου
-
Ο Γουόρντ στη θέση του Παπανικολάου
-
20-11
Με καλάθι και φάουλ από τον Βεζένκοφ
-
17-11
Τρίποντο από τον Όσμαν
-
17-8
Κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ
-
15-8
Σκοράρει με φλότερ ο Φουρνιέ
-
13-8
Πολύ δύσκολο σουτ από τον Παπανικολάου
-
11-6
Ο Βεζένκοφ
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9-6 με τον Χέιζ-Ντέιβις
Ένα μικρό 0-4 από τον Παναθηναϊκό.
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Παραμένει το 9-2
6:10 ακόμα για το 1ο δεκάλεπτο
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9-4
Από τον Ματίας Λεσόρ
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Η αγκαλιά Αταμάν - Μπαρτζώκα πριν το τζάμπολ
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Το promo βίντεο των "ερυθρόλευκων"
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9-2 ο Ολυμπιακός
Κάτω από το καλάθι σκοράρει ο Σάσα Βεζένκοφ
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7-2
Τρίποντο ο Φουρνιέ
-
4-2 ο Ολυμπιακός
Από κλέψιμο και κάρφωμα του Φουρνιέ
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2-2
με κάρφωμα του Λεσόρ, έπειτα από κλέψιμο
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2-0 Ολυμπιακός
με βολές του Μιλουτίνοφ
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Τζάμπολ
Η μπάλα στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ
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Άπαντες οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τραγουδούν τον Εθνικό μας Ύμνο
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Πρώτα η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και μετά το τζάμπολ.
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Ο Εργκίν Αταμάν στο ΣΕΦ
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Η πεντάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ
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Η πεντάδα του Παναθηναϊκού
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ Ντέιβις και Λεσόρ
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Η είσοδος Ολυμπιακού στο γήπεδο
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Παρουσίαση των ομάδων
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Οι φετινές αναμετρήσεις των δυο "αιώνιων"
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Οι δηλώσεις του Χρήστου Σερέλη πριν το ντέρμπι
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Η είσοδος του Παναθηναϊκού στο παρκέ του ΣΕΦ
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Εικόνες από την προθέρμανση των δύο ομάδων
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Η άφιξη του Ολυμπιακού
🔴🙌 Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για το Game 5!#OlympiacosBC pic.twitter.com/m4knCf6crj
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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🔥 On fire Sasha
🎯 6/6 corner-three από τον σταρ του Ολυμπιακού pic.twitter.com/aeL0VlB9r3
— SPORT24 (@sport24) June 13, 2026
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Η άφιξη του Παναθηναϊκού
☘️🙌 Η άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το Game 5!#paobc pic.twitter.com/GxJ9qVjYDj
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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Ολυμπιακός: Εκτός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με 11 παίκτες στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε τελικά εκτός αποστολής.
Ο ομογενής γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν ήταν απόλυτα έτοιμος. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας, καθώς δεν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει στον κρίσιμο αγώνα. Ο Ντόρσεϊ αγωνίστηκε μόνο στον τέταρτο τελικό της σειράς με τον Παναθηναϊκό.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον πέμπτο τελικό αποτελείται από τους Τόμας Γουόκαπ και Κόρι Τζόσεφ στους γκαρντ, τους Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου στη θέση του σούτινγκ γκαρντ, τους Κώστα Παπανικολάου και Τάισον Γουορντ στη θέση του σμολ φόργουορντ, τους Σάσα Βεζένκοβ και Άλεκ Πίτερς στη θέση του πάουερ φόργουορντ, καθώς και τους Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του σέντερ.
Εκτός της οκτάδας των ξένων βρίσκονται οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ, καθώς η σεζόν τους ολοκληρώθηκε πρόωρα.
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