Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (47-35, Ημίχρονο): LIVE ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 18:00 στο ΣΕΦ, στον πέμπτο τελικό της σειράς, με το σκορ στο 2-2. Ο νικητής θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με 3-2. Μέχρι τώρα οι δύο ομάδες έχουν αξιοποιήσει τις έδρες τους, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον 1ο και τον 3ο τελικό, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε τον 2ο και τον 4ο, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Νιλικίνα, Χολ και Ντόρσεϊ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Σλούκα, Φαρίντ, Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο, με τον Όσμαν να επιστρέφει. Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Τσαρούχα, Καπράνος και Τσιμπούρης.