Πάρος: Μαίνεται η φωτιά ενώ φυσούν ισχυροί άνεμοι – Διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης, ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7), με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112 για διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς στην επιχείρηση κατάσβεσης.

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φωτιά - ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) ενώ φυσούν ισχυροί άνεμοι και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112 έχουν σταλεί για την προστασία των πολιτών, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές όπως η Τρυπητή, η Αγκαιριά και το Καμάρι προς ασφαλή σημεία.
  • Ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή εθελοντών και του Δήμου, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται η φωτιά στην Πάρο που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά στη Πάρο όπως φαίνεται από το Καστράκι της Νάξου – Φωτογραφία αναγνώστη

ΦΩΤΙΑ ΠΑΡΟΣ

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων περιοχών

Από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στο νησί αναμένεται να φτάσουν επιπλέον επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας.

Φωτιά στην Πάρο: Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση τεσσάρων περιοχών

Επιπροσθέτως, αναμένεται να δοθεί εντολή για την απογείωση επιπλέον εναέριων μέσων, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης

Μμέχρι στιγμής έχουν σταλεί τέσσερα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για την προστασία των πολιτών.

Τα δύο πρώτα εκδόθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7), καλώντας όσους βρίσκονταν στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκκένωση της Αγκαιριάς με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής.

 

Ενεργοποιήθηκε το 112 στην Αγκαιριά

Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το 112 και για την Αγκαιριά Πάρου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που βρίσκονται στο σημείο κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών.

Την Τρίτη (28/7) είχαν προηγηθεί ακόμη δύο μηνύματα, με τα οποία ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε νέα ειδοποίηση για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, με την ίδια κατεύθυνση εκκένωσης.

Για βελτιωμένη εικόνα κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου

Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαράλαμπο Γιουρτζίδη.

Όπως δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στο ΕΡΤNews, η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Όπως είπε, η χαμηλή βλάστηση συνεχίζει να καίγεται και τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τυχόν ζημιές σε κατοικίες, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις της νύχτας, υπογράμμισε ότι η φωτιά πέρασε πολύ κοντά στην Αγκαιριά, με αποτέλεσμα να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική εκκένωση του οικισμού. Ωστόσο, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Ο αντιδήμαρχος επισήμανε ακόμη ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις πυροσβεστικών δυνάμεων που έχει δει στο νησί, ενώ διαβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή σπίτια.

 

Οι φλόγες «έγλειψαν» μοναστήρι και σπίτια

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, από θαύμα σώθηκαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαράλαμπου καθώς οι φλόγες κυριολεκτικά τα «έγλειψαν» κατακαίγοντας ολόκληρη τη γύρω περιοχή, στην οποία υπάρχουν σποραδικά κατοικίες που δεν αποτελούν οικισμό.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, γεγονός που σημαίνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

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