Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο – Σημειώνονται καθυστερήσεις

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Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το ατύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος του Ηρακλείου.

Ελαφρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής

Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής ο οποίος διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ωστόσο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης.