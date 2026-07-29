Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο – Σημειώνονται καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29/7 στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος του Ηρακλείου. Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ παρά την απομάκρυνση των οχημάτων, σημειώνονται καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση έως την Κύμη.

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Αττική Οδός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος του Ηρακλείου, με τον οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται ελαφρά.
  • Παρόλο που τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το ατύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος του Ηρακλείου.

Ελαφρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής

Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής ο οποίος διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ωστόσο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

 

 

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