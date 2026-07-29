Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο – Σημειώνονται καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το ατύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος του Ηρακλείου.
Ελαφρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής
Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής ο οποίος διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Αυτή την ώρα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ωστόσο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος Κύμης στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 29, 2026