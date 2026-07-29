Ιερό Απόλλωνα Σμινθέα: Αποθήκες και εργαλεία 1.500 ετών αποκαλύπτουν χριστιανικό αγροτικό οικισμό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της καθημερινής ζωής κατά τη μετάβαση από την αρχαιότητα στους βυζαντινούς χρόνους.

Οι αδιάλειπτες ανασκαφές στην ιστορική περιοχή της Τρωάδας αποκαλύπτουν πώς οι ανάγκες των ανθρώπων μεταμόρφωσαν τους άλλοτε επιβλητικούς λατρευτικούς χώρους.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το Ιερό του Απόλλωνα Σμινθέα στα Δαρδανέλια, όπου τα πρόσφατα ευρήματα μαρτυρούν τη ριζική αλλαγή χρήσης του χώρου από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες.

Από λατρευτικό κέντρο, αγροτικός οικισμός: Η χρήση των «πίθων» και του «ντιμπέκ»

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Ιερό του Απόλλωνα Σμινθέα στη βορειοδυτική Τουρκία έφεραν στο φως έναν λίθινο όλμο (γουδί) 1.500 ετών και μεγάλους αποθηκευτικούς πίθους που χρονολογούνται πριν από περίπου 1.300 χρόνια.

Τα νέα αυτά ευρήματα προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανικές κοινότητες μετέτρεψαν ένα πρώην ρωμαϊκό λουτρικό συγκρότημα σε αγροτικό οικισμό.

Οι ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026 στο δυτικό τμήμα του ιερού, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Γκιούλπιναρ (Gülpınar) της επαρχίας Αϊβατζίκ (Ayvacık), στα Δαρδανέλια.

Ο λίθινος όλμος, γνωστός στην περιοχή ως «ντιμπέκ» (dibek), χρησιμοποιούνταν για τη θραύση ή την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και συνδέεται με μία από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στον χώρο.

Τα μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία, γνωστά ως «πίθοι», ανήκουν σε μεταγενέστερη περίοδο χριστιανικής κατοίκησης και χρησιμοποιούνταν ευρέως κατά την αρχαιότητα για την αποθήκευση σιτηρών, λαδιού και άλλων αγροτικών αγαθών.

Το ρωμαϊκό λουτρό δίνει τη θέση του σε χριστιανικό οικισμό

Η ανασκαφική ομάδα εργάζεται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της τρίτης λουτρικής δομής, σε μια περιοχή γνωστή ως συγκρότημα των Δυτικών Λουτρών.

Οι εργασίες στο σημείο ξεκίνησαν κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο και πλέον έχουν μεταφερθεί στον χώρο της εισόδου και των αποδυτηρίων, που στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ονομάζεται apodyterium (αποδυτήριο).

Ο διευθυντής των ανασκαφών, καθηγητής Νταβούτ Καπλάν (Davut Kaplan) από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ondokuz Mayis, δήλωσε ότι οι ερευνητές έφτασαν στο αρχικό δάπεδο και εντόπισαν δύο ξεχωριστά στρώματα κατοίκησης, τα οποία χρονολογούνται σε διαφορετικές φάσεις της Ύστερης Αρχαιότητας/Χριστιανικής περιόδου.

Ο Καπλάν εξήγησε ότι μετά την απαγόρευση της παγανιστικής λατρείας, οι χριστιανικές κοινότητες επαναχρησιμοποίησαν τα κτίρια και τα δομικά υλικά του ιερού, ιδρύοντας έναν νέο οικισμό ακριβώς πάνω από το εγκαταλελειμμένο ρωμαϊκό λουτρό.

Το κατώτερο χριστιανικό στρώμα βρισκόταν πάνω στο δάπεδο του λουτρού και περιλάμβανε χώρους διαβίωσης, μεταξύ των οποίων και τον λίθινο όλμο.

Ένα μεταγενέστερο στρώμα κατοίκησης εντοπίστηκε ακριβώς από πάνω, αν και μεγάλο μέρος αυτού του επιπέδου είχε υποστεί ζημιές από την αγροτική δραστηριότητα και το όργωμα.

“Μέσα σε δύο εβδομάδες, εντοπίσαμε δύο διαφορετικά στρώματα της Ύστερης Αρχαιότητας που ανήκουν σε ξεχωριστές χριστιανικές περιόδους πάνω από το ρωμαϊκό λουτρό”, δήλωσε ο Καπλάν.

“Το ένα ανήκε στους πρώτους Χριστιανούς, των οποίων ο χώρος διαβίωσης περιλάμβανε επίσης όλμους.

Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένας οικισμός στον οποίο κυριαρχούσε η γεωργία“.

Τα ευρήματα μαρτυρούν γεωργία, προετοιμασία και αποθήκευση τροφίμων

Σύμφωνα με τον Καπλάν, τα κατάλοιπα δείχνουν ότι οι χριστιανοί κάτοικοι χρησιμοποιούσαν το πρώην ιερό κυρίως για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την προετοιμασία και την αποθήκευση τροφίμων.

Ο όλμος, ηλικίας 1.400 έως 1.500 ετών, βρέθηκε στον παλαιότερο χριστιανικό οικισμό, όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη, έχτισαν μια εκκλησία και διαμόρφωσαν χώρους κατοικίας.

Η μεταγενέστερη χριστιανική κοινότητα επέστρεψε στην περιοχή γύρω στον όγδοο ή ένατο αιώνα, αν και έχουν διασωθεί λιγότερα ίχνη από αυτόν τον οικισμό.

Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει μεγάλους αποθηκευτικούς πίθους που χρονολογούνται περίπου 1.200 με 1.300 χρόνια πριν και έχουν ξεκινήσει τον καθαρισμό των αγγείων.

Ο Καπλάν δήλωσε ότι τα υλικά κατάλοιπα περιλαμβάνουν εργαλεία και δοχεία που σχετίζονται με την παραγωγή, την αποθήκευση και την προετοιμασία αγροτικών αγαθών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τις γεωργικές δραστηριότητες μέχρι τη χρήση στην κουζίνα.

Πρόσθεσε ότι ο οικισμός πέρασε από περιόδους εισβολών και οικονομικών δυσκολιών, ενώ η χριστιανική παρουσία φαίνεται να εξασθένησε κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του όγδοου και ένατου αιώνα, προτού οι κάτοικοι εγκατασταθούν ξανά στην περιοχή.

Υπολείμματα αρχαίου συστήματος θέρμανσης κάτω από μεταγενέστερες κατοικίες

Παλαιότερες ανασκαφές στο λουτρικό συγκρότημα είχαν επίσης φέρει στο φως ένα caldarium (θερμό θάλαμο) ηλικίας περίπου 1.700 ετών, το θερμαινόμενο δωμάτιο ενός ρωμαϊκού λουτρού, μαζί με εγκαταστάσεις θέρμανσης τοίχου και δαπέδου.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σύστημα υπόκαυστου, μια αρχαία μέθοδο θέρμανσης κατά την οποία ο θερμός αέρας κυκλοφορούσε κάτω από ένα υπερυψωμένο δάπεδο και μέσα από κενά στους τοίχους.

Η ανακάλυψη αυτή βοήθησε την ομάδα να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του ρωμαϊκού λουτρού προτού αυτό εγκαταλειφθεί και καταληφθεί από τους Χριστιανούς εποίκους.

Ο Καπλάν δήλωσε ότι οι Ρωμαίοι λειτουργούσαν εντατικά το λουτρικό συγκρότημα, ενώ οι μεταγενέστερες χριστιανικές κοινότητες δεν φαίνεται να διατήρησαν τις ίδιες παραδόσεις γύρω από τη χρήση των λουτρών.

«Τα λουτρά απώλεσαν τη λειτουργία τους και στη συνέχεια βλέπουμε ότι η περιοχή μετατράπηκε σε έναν οικισμό που κατοικούνταν από μια χριστιανική κοινότητα η οποία ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία», δήλωσε ο ίδιος.

Οι ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στο Ιερό του Απόλλωνα Σμινθέα ξεκίνησαν το 1980 και συνεχίζονται με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας και υπό τον συντονισμό της Νομαρχίας των Δαρδανελίων.

Οι ανασκαφές του 2026, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση του Καπλάν από μια ομάδα εργατών και εθελοντών φοιτητών αρχαιολογίας.