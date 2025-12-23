Ανακαλύφθηκε μωσαϊκό της ύστερης αρχαιότητας με ελληνική επιγραφή

Σύνοψη από το

  • Ένα εντυπωσιακό δαπεδογραφικό ψηφιδωτό της Ύστερης Αρχαιότητας, μήκους 17,5 μέτρων, το οποίο φέρει ελληνικές επιγραφές και γεωμετρικά μοτίβα, ανακαλύφθηκε στην Αντιόχεια της Τουρκίας. Χρονολογείται μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ.
  • Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής θεμελίων για νέο κτίριο, σε τοποθεσία που κατέρρευσε στους σεισμούς του 2023. Ο αρχαιολόγος Ozan Demir πληροφορεί πως «πρόκειται για την οικία ενός ανθρώπου υψηλής κοινωνικής στάθμης».
  • Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χατάι έχει ξεκινήσει σωστική ανασκαφή, με το ψηφιδωτό να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Προβλέπεται να μεταφερθεί στο μουσείο το 2026, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και σε άλλα σημεία της περιοχής.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Αρχαιολόγοι και εργάτες στο ψηφιδωτό της Ύστερης Αρχαιότητας που ανακαλύφθηκε στην Αντιόχεια. 21 Δεκεμβρίου. Φωτογραφία: ΑΑ
Ένα δαπεδογραφικό μωσαϊκό της Ύστερης Αρχαιότητας, μήκους 17,5 μέτρων, το οποίο φέρει ελληνικές επιγραφές και γεωμετρικά μοτίβα, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής θεμελίων σε τοποθεσία όπου κατέρρευσε κτίριο κατά τους σεισμούς του 2023, στην Αντιόχεια, τη σημερινή επαρχία Χατάι της Τουρκίας.

Μυστήριο με ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκή βίλα – Αναπαριστά μια χαμένη εκδοχή του Τρωικού Πολέμου που δεν υπάρχει στην Ιλιάδα

Το ψηφιδωτό, το οποίο χρονολογείται μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ., ανακαλύφθηκε στη γειτονιά Masuklu της περιοχής της Αντιόχειας, όταν οικοδόμοι συνάντησαν το αρχαίο δάπεδο κατά τη διάρκεια εκσκαφών για τη θεμελίωση ενός νέου κτιρίου.

«Τα μωσαϊκά δεν ανακαλύπτονται σε συνηθισμένες συνθήκες στις οικίες οποιουδήποτε. Γι’ αυτό, μπορούμε να συνάγουμε πως πρόκειται για την οικία ενός ανθρώπου υψηλής κοινωνικής στάθμης», πληροφορεί ο αρχαιολόγος Ozan Demir στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu Agency (AA) σε δήλωσή του την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου.

Ψηφιδωτό απεικονίζει την αρχαία λίμνη της Νίκαιας ως αρχαία γυναίκα – Βρέθηκε στη διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Ανακάλυψη στη διάρκεια ανακατασκευών μετά τον μεγάλο σεισμό

Ένα τριώροφο κτίριο στη γειτονιά Masuklu κατέρρευσε κατά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023 με επίκεντρο το Καχραμανμαράς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Μετά την απομάκρυνση των ερειπίων, ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου στο σημείο.

Ίχνη εμπορίου ανακαλύπτονται σε ανασκαφές σε αρχαία πόλη – Η βασιλική και το εντυπωσιακό ψηφιδωτό

Όταν οι εργάτες έφτασαν στην περιοχή με το ψηφιδωτό κατά τη διάρκεια της εκσκαφής των θεμελίων, οι εργασίες σταμάτησαν.

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χατάι ξεκίνησε μια σωστική ανασκαφή τον Μάρτιο για την αποκάλυψη της περιοχής του ψηφιδωτού. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως μωσαϊκά σε τρεις ξεχωριστές περιοχές.

Αρχαιολόγοι και εργάτες στο ψηφιδωτό της Ύστερης Αρχαιότητας που ανακαλύφθηκε στην Αντιόχεια. 21 Δεκεμβρίου. Φωτογραφία: ΑΑ
Το ενιαίο μωσαϊκό με τα σημάδια διορθώσεων στην αρχαιότητα

Σύμφωνα με τον Demir, οι ανασκαφές συνεχίζονται, με δύο αρχαιολόγους και οκτώ εργάτες να φέρνουν στο φως το μωσαϊκό και τα αρχιτεκτονικά ευρήματα.

Ο αρχαιολόγος σημείωσε ότι το ψηφιδωτό αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι και παρουσιάζει ενδείξεις επισκευών της εποχής εκείνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι συντηρούνταν κατά τους αρχαίους χρόνους.

Το ψηφιδωτό θα μεταφερθεί στο μουσείο το 2026.

«Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε άλλα σημεία της περιοχής για την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού ιστού και την αποκάλυψη αρχαιολογικών δεδομένων», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο γεωμετρικό ψηφιδωτό των 17,5 μέτρων, οι ομάδες θα ξεκινήσουν εργασίες στα άλλα δύο ψηφιδωτά που βρέθηκαν στην περιοχή.

Αρχαιολόγοι και εργάτες στο ψηφιδωτό της Ύστερης Αρχαιότητας που ανακαλύφθηκε στην Αντιόχεια. 21 Δεκεμβρίου. Φωτογραφία: ΑΑ
Σε πολύ καλή κατάσταση και με ελληνική επιγραφή

Ο αρχαιολόγος Mert Nalbantoglu δήλωσε ότι η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του ψηφιδωτού και η παρουσία επιγραφών το καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Η ελληνική επιγραφή και τα γεωμετρικά μοτίβα, είναι χαρακτηριστικά της διακόσμησης των δαπέδων της Ύστερης Αρχαιότητας (τέταρτος με έκτος αιώνας μ.Χ.) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αντάκεια, η γνωστή Αντιόχεια επί Ορόντου, ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής περιόδου και είναι φημισμένη για την πλούσια τέχνη των ψηφιδωτών. Το μουσείο της σημερινής Χατάι, στεγάζει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές Ρωμαϊκών και Βυζαντινών μωσαϊκών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

23:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

