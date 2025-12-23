Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/12/2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το παιχνίδι Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12/2025):

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μποτσουάνα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τανζανία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 Novasports Start Βαλένθια – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley Super Cup

21:45 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 3HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00 ΕΡΤ Sports 3 Τυνησία – Ουγκάντα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal 2025-26

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιώσεις και γρίπη: Το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε αμέσως αφού ταξιδέψετε για να μην κολλήσετε

6 τρόποι να παραμείνετε ζεστοί τη νύχτα χωρίς να ανάψετε τη θέρμανση

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πότε θα κάνει πρεμιέρα – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία του

Χριστούγεννα: Πόσο ακριβότερο είναι το γιορτινό τραπέζι – Τι θα αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:01 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
20:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

«Το παιδί από την αρχή»: Special edition επεισόδια της επιτυχημένης σειράς αρχίζουν από σήμερα στην ΕΡΤ1

«Το παιδί», η ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, που φέρει την υπογραφή του...
19:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει το μυστικό της Γαλήνης και της στήνει παγίδα

Απόψε στις 22:30 στον Alpha η συγκλονιστική συνέχεια της δραματικής σειράς του Apha «Porto Leo...
19:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή

Καθηλώνει το προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα