Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/12/2025

Το παιχνίδι Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/12/2025):
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μποτσουάνα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τανζανία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 Novasports Start Βαλένθια – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley Super Cup
21:45 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές Euroleague
21:45 Novasports 3HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 Action 24 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
22:00 ΕΡΤ Sports 3 Τυνησία – Ουγκάντα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal 2025-26