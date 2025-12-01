Το θαμμένο παρελθόν της Σινώπης αποκαλύπτεται – Δέος από τα χιλιάδες αντικείμενα που ήρθαν στο φως στην αρχαία ελληνική πόλη κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Το αστικό τοπίο της Σινώπης, της πρώτης ελληνικής αποικίας στον Πόντο, συνεχίζει να αποκαλύπτει έναν απροσδόκητο αρχαιολογικό πλούτο, καθώς τα ευρήματα που ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων συντηρούνται πριν εκτεθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Η πρωτοβουλία προσφέρει μια σαφή εικόνα για το πώς η βόρεια επαρχία της Τουρκίας στον Εύξεινο Πόντο ήταν ένας αγροτικός θησαυρός και πολιτιστικό σταυροδρόμι επί αιώνες, συνδέοντας ελληνιστικές, ρωμαϊκές, βυζαντινές, σελτζουκικές και οθωμανικές παραδόσεις.

Μια πόλη χτισμένη σε στρώματα ιστορίας

Μεγάλα τμήματα του κέντρου της Σινώπης—περίπου το 80%—έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αρχαιολογικής προστασίας τρίτου βαθμού, καθεστώς που απαιτεί από τους εργολάβους να ζητούν έγκριση από την επαρχιακή Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε εκσκαφή. Από τότε που εντάθηκε η αστική δόμηση το 1921, αυτός ο κανόνας επέτρεψε σε χιλιάδες αρχαία αντικείμενα να έρθουν στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών θεμελίωσης.

Οι αρχαιολόγοι εποπτεύουν όλες τις προκαταρκτικές ανασκαφές. Αν εντοπιστούν ιστορικά κατάλοιπα, η διαδικασία προσαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι κανένα πολιτιστικό στρώμα δεν καταστρέφεται ή αγνοείται.

Από τη διάσωση στη συντήρηση

Σύμφωνα με τον Επαρχιακό Διευθυντή Πολιτισμού και Τουρισμού Fatih Guzel, κάθε αντικείμενο που ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων παραδίδεται πρώτα στο μουσείο και τίθεται αμέσως υπό τη φροντίδα εξειδικευμένων συντηρητών. Ο Guzel εξήγησε ότι η διαδικασία ξεκινά με τη σταθεροποίηση του κάθε αντικειμένου για την αποτροπή της φθοράς, ακολουθούμενη από μια αξιολόγηση που καθορίζει την περίοδο και τη σημασία του.

Μόλις ολοκληρωθεί η συντήρηση, μια επιτροπή αξιολογεί τα αντικείμενα βάσει καθορισμένων κριτηρίων και τα εντάσσει στη συλλογή του μουσείου.

Ο Guzel υπογράμμισε ότι η βασική αποστολή είναι η προστασία και η έκθεση της κληρονομιάς της Σινώπης, λέγοντας πως στόχος είναι να «διασφαλιστεί ότι οι πολιτιστικές αξίες της πόλης θα μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές». Στις περιπτώσεις όπου μια εκσκαφή αποκαλύψει ένα εξαιρετικά πυκνό αρχαιολογικό στρώμα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κινεί επίσημη ανασκαφή διάσωσης. Εάν όχι, η κατασκευή συνεχίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.

Ένα μουσείο από κατασκευαστικές ανακαλύψεις

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που άνοιξε το 1970, εκτίθενται πλέον περισσότερα από 13.000 αντικείμενα, και σχεδόν το 70% από αυτά ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων ή έργων υποδομών.

Αυτά περιλαμβάνουν ελληνιστικά ψηφιδωτά, ρωμαϊκές και βυζαντινές επιτύμβιες στήλες, μαρμάρινες σαρκοφάγους, λιοντάρια που απεικονίζονται να επιτίθενται σε ελάφια, ελληνικά αγγεία με πολλές λαβές, και πολυάριθμους αμφορείς — αρχαία δοχεία αποθήκευσης με δύο λαβές.

Πρόσφατα ευρήματα περιλαμβάνουν επίσης ένα γλυπτό Μέδουσας, το οποίο αυτή τη στιγμή συντηρείται πριν ενταχθεί στη μόνιμη έκθεση του μουσείου.

Ενώ τα κινητά αντικείμενα μεταφέρονται στο μουσείο, τα ακίνητα πολιτιστικά κατάλοιπα που αποκαλύπτονται κατά τις ανασκαφές διατηρούνται επί τόπου. Μετά την τεκμηρίωση και τον σχεδιασμό του έργου, εκτίθενται στις αρχικές τους θέσεις για να διατηρηθεί το ιστορικό τους πλαίσιο. Ο Guzel, τόνισε ότι η εξισορρόπηση της διατήρησης με την αστική ανάπτυξη παραμένει η κατευθυντήρια αρχή της πόλης.