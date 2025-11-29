Ανακαλύφθηκε κορμός αγάλματος μέσα σε τοίχο σταδίου που κατασκεύασαν στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ένα άγαλμα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ηλικίας 1.800 ετών, έδωσε νέα ώθηση στις αρχαιολογικές εργασίες στην αρχαία πόλη Βλαύνδο στη δυτική επαρχία Ουσάκ της Τουρκίας, όπου ερευνητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ίχνη της ρωμαϊκής εποχής σε ένα εντυπωσιακό οροπέδιο που πλαισιώνεται από το φαράγγι Ουλουμπέι.

Ένα αρχαίο γλυπτό που διασώθηκε στο εσωτερικό του σταδίου

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν τις ανασκαφές το στάδιο της πόλης, ηλικίας 2.000 ετών, αναφέρουν ότι το άγαλμα βρέθηκε απροσδόκητα μέσα σε έναν από τους τοίχους του, όπου είχε χρησιμοποιηθεί ως λίθος πλήρωσης (υλικό γεμίσματος) κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Το στάδιο, που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε από Μακεδόνες στρατιώτες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολία, υψώνεται πάνω από τη απόκρημνη κοιλάδα που έχει σμιλέψει το φαράγγι.

Το γλυπτό ήρθε στο φως καθώς οι ομάδες καθάριζαν τα δομικά στρώματα με θέα στην άκρη της κοιλάδας, αποκαλύπτοντας έναν πέτρινο ογκόλιθο που αποδείχθηκε ότι ήταν ένας περίτεχνα σμιλεμένος κορμός που ανήκε σε ανδρική μορφή.

Βλαύνδος: το κρυμμένο «Στόουνχεντζ» και ο μυστηριώδης Μεσότιμος

Ένας φιλοτεχνημένος κορμός της ρωμαϊκής εποχής: Το άγαλμα, χωρίς κεφάλι και άκρα, που έχει πλέον μεταφερθεί στο Μουσείο Ουσάκ, έχει ύψος 87 εκατοστά και πλάτος 47 εκατοστά.

Ο Serif Soyler, διευθυντής ανασκαφών και επικεφαλής του μουσείου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η δεξιοτεχνία και τα υφολογικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν στον 2ο αιώνα μ.Χ., σημειώνοντας ότι η επαναχρησιμοποίησή του σε μεταγενέστερη κατασκευή προστάτευσε ουσιαστικά το κομμάτι για αιώνες.

Περιέγραψε τη μορφή ως «έναν όμορφα σμιλεμένο κορμό», προσθέτοντας ότι η θέση του μέσα στον τοίχο του επέτρεψε να παραμείνει άθικτος παρά το πέρασμα του χρόνου.

Οι ειδικοί συντήρησης στο Μουσείο Ουσάκ έχουν ξεκινήσει λεπτομερή καθαρισμό, σταθεροποίηση και ανάλυση.

Μετά από αυτές τις επιστημονικές μελέτες, το άγαλμα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια θέα ως μέρος των προσπαθειών ανάδειξης των συνεχιζόμενων ανακαλύψεων στη Βλαύνδο, έναν αρχαίο οικισμό που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο για την καλοδιατηρημένη ρωμαϊκή του αρχιτεκτονική και το εντυπωσιακό του περιβάλλον.