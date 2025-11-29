Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, 29 Νοεμβρίου, σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να επηρεάζει πολλές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα σε Αττική, Αιγαίο και νησιά του Ιονίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση προκάλεσαν ζημιές και διακοπές ρεύματος. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες στις αεροπορικές πτήσεις.

Η ΕΜΥ προβλέπει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά έως το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, με τη μεταφορά υγρασίας και ομίχλης να επηρεάζει κυρίως τις πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στους 19 με 21 βαθμούς στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα, ενώ στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς.

Χωρίς σοβαρά προβλήματα, αλλά με έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς, πέρασε η κακοκαιρία στο Βόρειο Αιγαίο. Στη Λέσβο, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για άντληση υδάτων σε υπόγειο σπιτιού στην Πέτρα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς φερτά υλικά, λάσπη και πέτρες έχουν μεταφερθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Επίσης, καταπτώσεις βράχων αναφέρθηκαν στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου, ενώ η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη στην Καλλονή, στους ποταμούς Τσικνιά και Αχερώνα.

Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν και στη Λήμνο, τη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο. Στη Χίο, δύο πτήσεις επέστρεψαν στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, στην πρόβλεψή του, τονίζει: «Μετά τη σημερινή κορύφωση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι βοριάδες στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια φέρνουν κρύο και χιόνια στα βουνά. Προετοιμαστείτε κατάλληλα για την αλλαγή αυτή, γιατί η γρίπη σαρώνει.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Σάββατο, περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα Ηπειρωτικά και νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, όπως και στα Δωδεκάνησα. Αυτά τα φαινόμενα, που στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Βορειοδυτικοί άνεμοι στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, νοτιάδες στα ανατολικά, 4 με 6 έως 7 μποφόρ, θα γυρίσουν αργότερα σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία, σε μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 19, στα νησιά και την Κρήτη τους 18 με 20. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με λίγες βροχές, νοτιοδυτικούς ανέμους 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2025