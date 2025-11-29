Οι Ουκρανοί διαψεύδουν τους Ρώσους σχετικά με την κατάληψη του Κουπιάνσκ – «Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να πολεμούν»

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται σθεναρά τις θέσεις τους στο Κουπιάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αποκρούοντας αλλεπάλληλες ρωσικές επιθέσεις, παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι έχει θέσει την πόλη υπό πλήρη έλεγχο. Ο ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, τόνισε ότι οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και χαρακτήρισε τις ρωσικές ανακοινώσεις «ψευδείς και υπερβολικές».

Ο Σίρσκι, μετά από επίσκεψή του στην περιοχή του Χάρκοβο, ανέφερε μέσω Telegram: «Οι στρατιώτες μας συνεχίζουν να διεξάγουν αμυντικές και επιθετικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται καθημερινά, στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Κουπιάνσκ. Η κλίμακα των ψευδών ισχυρισμών της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με την κατάσταση είναι πραγματικά εκπληκτική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις προκαθορισμένες γραμμές άμυνας και εντείνουν την πίεσή τους μέσω πυροβολικού, προκειμένου να διακόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού. Το Κουπιάνσκ, που είχε καταληφθεί από τη Ρωσία τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής το 2022, ανακαταλήφθηκε αργότερα τον ίδιο χρόνο από τους Ουκρανούς, όμως παραμένει στο επίκεντρο των μαχών.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν και το Ποκρόβσκ, μία ακόμη πόλη-κλειδί στην ανατολική Ουκρανία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα ελέγχει περίπου το 70% της πόλης, γνωστής στη Ρωσία με το παλαιό σοβιετικό όνομα Κρασνοαρμέισκ, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έχει καταλάβει δύο απομακρυσμένες περιοχές της.

Από την πλευρά του, ο Σίρσκι απάντησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «εμπόδισαν τις προσπάθειες του εχθρού να εξαπολύσει νέες επιθέσεις» στο Ποκρόβσκ και στη γειτονική Μιρνογκράντ, τονίζοντας πως η αντίσταση παραμένει ισχυρή. Ο ουκρανικός στρατός, σε νεότερη ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής, γνωστοποίησε ότι οι Ρώσοι εξαπέλυσαν 65 επιθέσεις προκειμένου να διαπεράσουν τις άμυνες στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν κάποια σημαντική προέλαση.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν ορισμένα κέρδη πιο νότια, στην περιοχή της Ζαπορίζια. Το ουκρανικό στρατιωτικό μπλογκ DeepState, που χρησιμοποιεί αναφορές ανοιχτού κώδικα για να παρακολουθεί την εξέλιξη των συγκρούσεων, ανέφερε ότι οι Ουκρανοί προσπαθούν να οργανώσουν μια νέα γραμμή άμυνας γύρω από τη Χουλιαίπολη, ώστε να αναχαιτίσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει μπει πλέον στον τέταρτο χρόνο του. Παρά τις δηλώσεις και τα μηνύματα ισχύος από το Κρεμλίνο, η ουκρανική πλευρά δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τις γραμμές της και να συνεχίσει την αντίσταση, ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται υπό συνεχή πίεση.

